Шольц: Германия - за дипломатическое решение по Карабаху

Правительство Германии настаивает на разрешении конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном путем дипломатических переговоров и отвергает путь военного насилия. Такое заявление сделал в среду, 4 октября, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает пресс-служба правительства ФРГ .

Основой прочного мира между Баку и Ереваном должно стать соблюдение принципа территориальной целостности по отношению к Армении и Азербайджану, добавил Шольц. При этом он подчеркнул, что Германия полностью поддерживает усилия по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе главы Евросовета Шарля Мишеля.

Последний выступает за поиск мирного решения в регионе путем переговоров с участием обеих кавказских республик, Франции и Германии.

Посещение Нагорного Карабаха миссией ООН 1 октября Шольц назвал "позитивным шагом, который следует использовать для дальнейшей работы в этом направлении".

Отказ Алиева от участия в переговорах по Карабаху в Гранаде

Ожидалось, что Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель обсудят судьбу Нагорного Карабаха за одним столом 5 октября на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Однако Алиев отказался от участия в этой встрече. Как сообщило 4 октября азербайджанское государственное информагентство АПА, причиной стало то, что в переговорах, наряду с лидерами Европейского Союза, Франции и Германии, не смогла участвовать Турция, как того добивался Азербайджан.

Комментируя отказ Ильхама Алиева принимать участие в переговорах по Карабаху с премьером Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде, Шольц заявил вечером 4 октября: "Было бы хорошо, если бы эти переговоры могли состояться завтра. Однако тот факт, что они не могут состояться в Гранаде, - лишь повод сделать все, чтобы они вскоре продолжились".

"Мне хотелось бы сделать возможным, чтобы переговоры не прерывались", - добавил Шольц. В то же время необходимо сделать все, чтобы избежать военного противостояния и "формулирования территориальных претензий к Армении", предупредил канцлер ФРГ.

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