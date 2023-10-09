Миссия ООН вторично посетила Нагорный Карабах

Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации, вновь прибыла в Нагорный Карабах. Утром в понедельник, 9 октября, автомобили миссии всемирной организации проехали из Агдама в Степанакерт, сообщили азербайджанские СМИ.

Это уже вторая поездка миссии ООН в Карабах. Первая состоялась 1 октября, это стало первым визитом миссии в мятежный азербайджанский регион за 30 лет. МИД Армении тогда "с глубокой озабоченностью и разочарованием" воспринял визит делегации ООН, а также сделанное по итогам поездки заявление. В ведомстве заявили, что поездка была использована Азербайджаном "для продвижения своих пропагандистских взглядов".

Военная операция Азербайджана в Нагоном Карабахе

19 сентября Азербайджан начал "антитеррористическую операцию" в Карабахе с целью восстановления контроля над мятежным регионом. Уже на следующий день Баку и власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики договорились о прекращении огня.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха в качестве территории Азербайджана.

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