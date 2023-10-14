Блинкен: Азербайджан может вторгнуться в Армению

По сведениям Politico, госсекретарь США на встрече с группой конгрессменов 3 октября выразил опасение, что войска Азербайджана могут вторгнуться в южную часть Армении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил конгрессменов, что войска Азербайджана в ближайшие недели могут вторгнуться в Армению, сообщило в пятницу, 13 октября, издание Politico со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Блинкен обсуждал эту тему в ходе телефонного разговора с небольшой группой конгрессменов от Демократической партии 3 октября.

Глава Госдепа и законодатели обсуждали меры, которые США могут принять в ответ на то, что Азербайджан взял под контроль территорию Нагорного Карабаха. Блинкен, в частности, сказал тогда, что США перестанут оказывать военную помощь Баку. При этом он добавил, что, по мнению Госдепартамента, Азербайджан может в ближайшие недели вторгнуться в южную Армению.

В Госдепартаменте отказались комментировать телефонный разговор Блинкена, но подчеркнули, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Армении и выступают за разрешение конфликта путем прямых переговоров. Конгрессмен Фрэнк Паллоне из Нью-Джерси, участвовавший в беседе с Блинкеном, написал в соцсетях после разговора, что президент Азербайджана Ильхам Алиев "движется вперед к своей цели - захватить южную Армению.

Баку угрожал применить силу

Южная часть Армении расположена между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью, граничащим с Турцией и Ираном. Баку предлагает проложить через Сюникскую область Армении Зангезурский коридор длиной около 40 км, чтобы соединить Азербайджан и Нахичевань. Стороны договорились создать коридор в трехстороннем соглашении, принятом в 2020 году после окончания второй войны в Карабахе. При этом Алиев угрожал решить данный вопрос силовым путем, отмечает Politico.

Азербайджан 19-20 сентября провел военную операцию с целью восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе - мятежном регионе, населенном преимущественно этническими армянами, и вернул эту территорию под свой контроль. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

За две недели из Карабаха уехали около 100 тысяч армян. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территории Азербайджана, в которую входит Нагорный Карабах.

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