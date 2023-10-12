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ПАСЕ: Карабах без армян не должен стать новой реальностью

Виктория Власенко
12 октября 2023 г.

В своей резолюции ПАСЕ призвала Азербайджан обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах и гарантировать восстановление всех их прав.

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Заседание ПАСЕ в Страсбурге, фото из архива
Заседание ПАСЕ в Страсбурге, фото из архиваФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance

Последние события в Нагорном Карабахе, "вынудившие почти все армянское население покинуть свою родину, и вызвавшие подозрения в этнических чистках" со стороны властей Азербайджана, вызывают сожаление Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).  Депутаты ПАСЕ призывают Азербайджан предпринять "недвусмысленные, искренние и немедленные действия", направленные на то, чтобы обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах и защитить их права.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, принятой в четверг, 12 октября, в Страсбурге. Ее поддержали 54 депутата, а все 17 присутствующих в зале представителей делегаций Азербайджана и Турции и один депутат из Румынии проголосовали "против".

Из Нагорного Карабаха выехали почти все армяне

Поводом для написания доклада и принятия резолюции стала ситуация в Нагорном Карабахе, которая, по словам докладчика, хорватского депутата от группы социалистов Домагоя Хаждуковича, была вызвана "необъявленным решением азербайджанских властей 19 сентября направить в регион свои вооруженные силы, чтобы свергнуть сепаратистскую самопровозглашенную власть Нагорного Карабаха". Эти действия привели "к фактической капитуляции самопровозглашенных властей региона и массовому исходу из региона почти всего армянского населения за несколько дней".

Армянские беженцы из Нагорного Карабаха на границе Армении, 28 сентября 2023 года
Армянские беженцы из Нагорного Карабаха на границе Армении, 28 сентября 2023 годаФото: SIRANUSH ADAMYAN/AFP/Getty Images

Гуманитарные последствия этих событий и необходимость восстановить права коренных армян Нагорного Карабаха оказались в фокусе внимания ПАСЕ. В тексте резолюции подчеркивается, что за две последние недели более 100 600 армян покинули Нагорный Карабах, не выдержав последствий десятимесячной блокировки Лачинского коридора и сентябрьской военной операции Азербайджана. "Сочетание острой нехватки продовольствия в течение нескольких месяцев с последующей военной операцией и открытием коридора в Армению для выезда, (…) можно воспринять, как попытку подтолкнуть гражданское население покинуть страну", - отмечается в резолюции.

ПАСЕ: Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию

Ассамблея, "с огромной печалью и чувством бессилия" наблюдавшая за массовым выездом армян из Нагорного Карабаха, напомнила Баку, что на нем "лежит обязанность защищать права всех жителей региона". И азербайджанские власти должны "продемонстрировать свое желание гарантировать возвращение армянского населения в Нагорный Карабах". "Трагический исход почти всего населения Нагорного Карабаха не должен восприниматься как новая реальность, Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию и доказать свою добрую волю", - подчеркивается в документе. 

В то же время ПАСЕ отметила "огромную ответственность по преодолению нынешнего кризиса беженцев", возложенную на Армению, и призвала государства-члены ПАСЕ помочь Еревану в этой кризисной ситуации.

Этот затянувшийся и трагический конфликт между Азербайджаном и Арменией можно разрешить только мирным путем, посредством диалога, жестов доброй воли и на основе международного права, подчеркивается в резолюции.  По мнению Ассамблеи, "первым шагом" для этого будет предоставление быстрого доступа в регион международных организаций, включая Верховного комиссара Совета Европы по правам человека.

Процесс примирения будет длительным и сложным

Азербайджан должен сделать все возможное, чтобы бежавшие из Нагорного Карабаха армяне смогли вернуться и получить доступ к своим домам, заявил во время дебатов немецкий депутат от группы социалистов Франк Швабе (Frank Schwabe). По его словам, действия Азербайджана по отношению к местному армянскому населению Нагорного Карабаха является этнической чисткой, поскольку Лачинский коридор был закрыт, "и людям дали понять, что у них нет будущего". Швабе также предостерег Баку от попыток дальнейшего посягательства на территорию Армении. "Азербайджан сейчас стоит у красной линии, если он сделает один шаг на армянскую территорию, эта линия будет пересечена", - сказал он.

Право вернуться в Нагорный Карабах должно быть гарантировано армянам, который выехали, но они "травмированы" событиями последних недель и "не доверяют правительству Азербайджана", считает представитель группы "Европейской народной партии" из Исландии Биргир Тораринссон. По его словам, чтобы люди начали возвращаться в Нагорный Карабах, там должны быть запущены "механизмы ООН" и других международных организаций.

В Нагорном Карабахе должен начаться процесс реинтеграции и примирения, и он будет длительным и сложным, считает автор резолюции Домагой Хаждукович. "Без искренних намерений обеих сторон это сделать невозможно", - подчеркнул депутат. Как пример "истории успеха" в проведении реинтеграции и примирения Хаждукович назвал объединение Германии, отметив еще раз, что для такой истории необходима готовность и желание всех участников процесса.

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