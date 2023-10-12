ПАСЕ: Карабах без армян не должен стать новой реальностью

В своей резолюции ПАСЕ призвала Азербайджан обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах и гарантировать восстановление всех их прав.

Последние события в Нагорном Карабахе, "вынудившие почти все армянское население покинуть свою родину, и вызвавшие подозрения в этнических чистках" со стороны властей Азербайджана, вызывают сожаление Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты ПАСЕ призывают Азербайджан предпринять "недвусмысленные, искренние и немедленные действия", направленные на то, чтобы обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах и защитить их права.

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, принятой в четверг, 12 октября, в Страсбурге. Ее поддержали 54 депутата, а все 17 присутствующих в зале представителей делегаций Азербайджана и Турции и один депутат из Румынии проголосовали "против".

Из Нагорного Карабаха выехали почти все армяне

Поводом для написания доклада и принятия резолюции стала ситуация в Нагорном Карабахе, которая, по словам докладчика, хорватского депутата от группы социалистов Домагоя Хаждуковича, была вызвана "необъявленным решением азербайджанских властей 19 сентября направить в регион свои вооруженные силы, чтобы свергнуть сепаратистскую самопровозглашенную власть Нагорного Карабаха". Эти действия привели "к фактической капитуляции самопровозглашенных властей региона и массовому исходу из региона почти всего армянского населения за несколько дней".

Армянские беженцы из Нагорного Карабаха на границе Армении, 28 сентября 2023 года Фото: SIRANUSH ADAMYAN/AFP/Getty Images

Гуманитарные последствия этих событий и необходимость восстановить права коренных армян Нагорного Карабаха оказались в фокусе внимания ПАСЕ. В тексте резолюции подчеркивается, что за две последние недели более 100 600 армян покинули Нагорный Карабах, не выдержав последствий десятимесячной блокировки Лачинского коридора и сентябрьской военной операции Азербайджана. "Сочетание острой нехватки продовольствия в течение нескольких месяцев с последующей военной операцией и открытием коридора в Армению для выезда, (…) можно воспринять, как попытку подтолкнуть гражданское население покинуть страну", - отмечается в резолюции.

ПАСЕ: Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию

Ассамблея, "с огромной печалью и чувством бессилия" наблюдавшая за массовым выездом армян из Нагорного Карабаха, напомнила Баку, что на нем "лежит обязанность защищать права всех жителей региона". И азербайджанские власти должны "продемонстрировать свое желание гарантировать возвращение армянского населения в Нагорный Карабах". "Трагический исход почти всего населения Нагорного Карабаха не должен восприниматься как новая реальность, Азербайджану еще не поздно исправить ситуацию и доказать свою добрую волю", - подчеркивается в документе.

В то же время ПАСЕ отметила "огромную ответственность по преодолению нынешнего кризиса беженцев", возложенную на Армению, и призвала государства-члены ПАСЕ помочь Еревану в этой кризисной ситуации.

Этот затянувшийся и трагический конфликт между Азербайджаном и Арменией можно разрешить только мирным путем, посредством диалога, жестов доброй воли и на основе международного права, подчеркивается в резолюции. По мнению Ассамблеи, "первым шагом" для этого будет предоставление быстрого доступа в регион международных организаций, включая Верховного комиссара Совета Европы по правам человека.

Процесс примирения будет длительным и сложным

Азербайджан должен сделать все возможное, чтобы бежавшие из Нагорного Карабаха армяне смогли вернуться и получить доступ к своим домам, заявил во время дебатов немецкий депутат от группы социалистов Франк Швабе (Frank Schwabe). По его словам, действия Азербайджана по отношению к местному армянскому населению Нагорного Карабаха является этнической чисткой, поскольку Лачинский коридор был закрыт, "и людям дали понять, что у них нет будущего". Швабе также предостерег Баку от попыток дальнейшего посягательства на территорию Армении. "Азербайджан сейчас стоит у красной линии, если он сделает один шаг на армянскую территорию, эта линия будет пересечена", - сказал он.

Право вернуться в Нагорный Карабах должно быть гарантировано армянам, который выехали, но они "травмированы" событиями последних недель и "не доверяют правительству Азербайджана", считает представитель группы "Европейской народной партии" из Исландии Биргир Тораринссон. По его словам, чтобы люди начали возвращаться в Нагорный Карабах, там должны быть запущены "механизмы ООН" и других международных организаций.

В Нагорном Карабахе должен начаться процесс реинтеграции и примирения, и он будет длительным и сложным, считает автор резолюции Домагой Хаждукович. "Без искренних намерений обеих сторон это сделать невозможно", - подчеркнул депутат. Как пример "истории успеха" в проведении реинтеграции и примирения Хаждукович назвал объединение Германии, отметив еще раз, что для такой истории необходима готовность и желание всех участников процесса.

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