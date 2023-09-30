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Ереван: Число беженцев из Карабаха превысило 100 тысяч

Павел Мыльников
30 сентября 2023 г.

Из Нагорного Карабаха в Армению въехали уже 100 417 человек, заявили власти в Ереване. Бегство армян из региона началось после военной операции Азербайджана.

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Беженцы из Нагорного Карабаха подъезжают к селу Корнидзор в Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха прибывают в АрмениюФото: Arschaluis Mghdesyan/DW

Количество армян, бежавших из Нагорного Карабаха в Армению, достигло 100 417 человек. Такие данные пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян привела в субботу, 30 сентября.

В регионе осталось не более нескольких сотен человек, указал представитель "властей" непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян, оговаривая, что речь идет о неофициальных данных. В числе до сих пор не покинувших Карабах - "официальные лица", сотрудники экстренных служб и добровольцы, объяснил он. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживали порядка 120 тысяч армян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев днем ранее пообещал защищать права армянского населения в Нагорном Карабахе. "Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции", - отметил азербайджанский лидер. Баку намерен решать вопросы, связанные с правами армян, в соответствии с международными конвенциями, которые подписал Азербайджан, добавил он.

Военная операция Баку и исход армян из Нагорного Карабаха

Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, 19 сентября начал военную операцию в регионе. Спустя сутки власти НКР объявили, что прекращают сопротивление.

В результате военной операции, по данным армянской стороны, погибли сотни людей, сотни других были ранены. На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха армян, опасающихся репрессий властей Азербайджана, в сторону Армении.

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