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Армения в суде ООН обвинила Азербайджан в этнических чистках

12 октября 2023 г.

Ереван утверждает, что Баку проводит в Нагорном Карабахе этнические чистки. Представитель Азербайджана отверг обвинения, напомнив, что Карабах посещали две миссии ООН.

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Военные Азербайджана в Лачинском коридоре
Военные Азербайджана в Лачинском коридореФото: Aziz Karimov/AP Photo/picture alliance

Представитель Армении в ходе слушаний в Международном суде ООН обвинил Азербайджан в этнических чистках и призвал суд принять меры для защиты прав этнических армян в Нагорном Карабахе, сообщает агентство AP в четверг, 12 октября.

"Ничего, кроме целенаправленных и недвусмысленных временных мер по защите прав этнических армян Нагорного Карабаха, не будет достаточно, чтобы предотвратить продолжение и необратимость этнической чистки, которую осуществляет Азербайджан", - заявил глава юридической группы Армении Егише Киракосян.

В общей сложности Армения запросила у судей 10 "временных мер", направленных на защиту прав этнических армян Нагорного Карабаха, который Азербайджан взял под свой контроль в сентябре в результате военной операции.

Баку отвергает обвинения Еревана

Представитель Азербайджана отверг обвинения в этнических чистках в отношении гражданского населения Нагорного Карабаха. "Обвинения Армении не отражают реальность того, что происходит в Нагорном Карабахе. Более того, они не отражают наблюдения и выводы двух миссий ООН, побывавших в регионе", - заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, подчеркнув, что Баку "не занимался и не будет заниматься этнической чисткой или какой-либо формой нападения на гражданское население Карабаха".

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в сентябре 2021 года. Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации. Азербайджан тогда же подал встречный иск. Суд вынес постановления о так называемых "временных мерах" по обоим делам, что призвано защитить права обеих стран и их граждан, пока дела рассматриваются в суде.

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