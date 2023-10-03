Баку раскрыл "план реинтеграции" армян Нагорного Карабаха

Азербайджанские власти обещают армянам Нагорного Карабаха равенство прав, свободу вероисповедания и защиту языка. Ереван говорит о 100 тысячах армян, бежавших из региона после военной операции Баку.

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала "план реинтеграции" части армянского населения Нагорного Карабаха, решившей не покидать регион после прекращения существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 2 октября.

С 21 по 29 сентября уполномоченный главы государства по связям с армянами региона представил и обсудил эти планы с жителями в городах Евлах и Ходжалы, уточнила пресс-служба в соцсети Х. План гарантирует равенство прав и свобод, а также безопасность каждого жителя "независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности".

Реинтеграция будет проходить "в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики на основе ее конституции, законов и международных обязательств", подчеркнули в администрации Алиева. Кроме того, Баку заверил, что гарантирует армянам Нагорного Карабаха право на сохранение и развитие этнокультурных особенностей, возможность дальнейшего использования армянского языка, а также обеспечит свободу вероисповедания и охрану культурных и религиозных памятников.

Жизнь в регионе будет по правилам Баку

Управление на территориях проживания этнических армян будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана, следует из плана Баку. К их работе могут привлечь местных жителей, но в каком статусе - не уточняется. Муниципалитеты будут сформированы в ходе выборов, а охрану общественного порядка и безопасность будут обеспечивать органы внутренних дел Азербайджана.

Основной валютой на территории региона станет азербайджанский манат. В Баку указали, что для жителей Нагорного Карабаха будут доступны налоговые, таможенные и другие льготы, а фермерам предоставят субсидии и освободят от всех налогов, кроме земельного. "Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с конституцией и законодательством Азербайджанской Республики", - отметила пресс-служба президента.

Более трех четвертей населения Карабаха бежали

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки "власти" непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что прекращают сопротивление. "Руководство" НКР 28 сентября заявило, что республика прекратит существование с 1 января 2024 года.

За последние несколько дней из Нагорного Карабаха, по оценке Еревана, бежали более 100 тысяч армян, что составляет свыше трех четвертей населения непризнанной республики. Армения обвиняет Азербайджан в намерении провести этнические чистки в регионе. Несколько тысяч этнических армян 1 октября провели демонстрацию в Европейском квартале Брюсселя, призвав к санкциям в отношении Баку.

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