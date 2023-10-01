Тысячи армян в Брюсселе призвали к санкциям в отношении Баку
Несколько тысяч этнических армян собрались на демонстрацию в Европейском квартале Брюсселя в воскресенье, 1 октября. Организаторы акции обвинили Азербайджан в "этнических чистках" в Нагорном Карабахе. В своем обращении они призвали Европейский Союз обеспечить "международное и гуманитарное присутствие в Армении" и потребовали ввести санкции в отношении Баку.
Протестующие обвинили Евросоюз в том, что он получает газ из Азербайджана и в то же время закрывает глаза на страдания армян. "Продали 2000 лет армянской цивилизации за азербайджанский газ", - гласил один из плакатов.
По оценкам организаторов, число демонстрантов достигло 10 000 человек. На протесты съехались армяне из нескольких европейских стран, в том числе из Германии.
Более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха оставили свои дома
19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Спустя сутки "власти" непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что прекращают сопротивление. Кроме того, "руководство" НКР, где большинство населения составляют армяне, 28 сентября заявило, что республика прекратит существование с 1 января 2024 года.
За последние несколько дней из Нагорного Карабаха, по оценке Еревана, бежали более 100 тысяч армян, что составляет более трех четвертей населения непризнанной республики. Армения обвиняет Азербайджан в намерении провести этнические чистки в регионе. В свою очередь, официальный Баку обещал обеспечить права армян и не допускать насилия.
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