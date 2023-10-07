Суд ООН анонсировал слушания иска Армении к Азербайджану

Заседание Международного суда ООН в Гааге по иску об обеспечительных мерах в Нагорном Карабахе пройдет 12 октября.

Международный суд ООН в Гааге назначил публичные слушания по иску Армении к Азербайджану с требованием об обеспечительных мерах для недопущения дискриминации армянского населения Нагорного Карабаха. Заседание суда пройдет 12 октября, сообщается в пресс-релизе учреждения в пятницу, 6 октября.

Иск Армении поступил в Международный суд ООН 29 сентября. В нем Ереван требует от Баку дать возможность покинуть Нагорный Карабах всем желающим, обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста к армянскому населению региона и помочь в восстановлении коммунальной системы. Армения также хочет, чтобы Азербайджан признал действительными акты гражданского состояния, выданные властями ранее непризнанной и упраздненной Нагорно-Карабахской республики, и воздержался от "принятия карательных мер против действующих или бывших политических представителей или военнослужащих" НКР.

Кроме того, армянская сторона требует, чтобы азербайджанские военные и силовики покинули гражданские объекты Нагорного Карабаха, и настаивает на запрете сноса памятников армянского культурного наследия в регионе.

Около 100 тысяч армян бежали из Карабаха

19 сентября Азербайджан, на территории которого, согласно международному праву, расположен Нагорный Карабах, начал военную операцию в регионе. Менее суток спустя руководство непризнанной НКР объявило, что прекращает сопротивление. На этом фоне началось массовое бегство из Нагорного Карабаха этнических армян, опасающихся репрессий со стороны Азербайджана. В результате в Армению прибыло порядка 100 тысяч карабахских беженцев.

Смотрите также: