В ООН сообщили о числе оставшихся в Нагорном Карабахе армян

В результате массовой миграции армян из Нагорного Карабаха в регионе осталось от 50 до 1000 этнических армян, сообщила миссия ООН со ссылкой на "собеседников в регионе".

В Нагорном Карабахе после военной операции Азербайджана и массовой миграции жителей непризнанной республики осталось не более 1000 этнических армян, сообщается в отчете миссии ООН, опубликованном в понедельник, 2 октября. "Команда слышала от собеседников, что в Карабахском регионе остается от 50 до 1000 этнических армян", - говорится в документе . Миссия во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой, посетила Карабах 1 октября впервые за 30 лет.

Сотрудники ООН ездили из Агдама в Степанакерт. Отмечается, что в тех частях Степанакерта, которые они посетили, не обнаружено ущерба гражданской общественной инфраструктуре, в том числе больницам, школам и жилым домам, а также культурным и религиозным объектам. Сообщений о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня сотрудники ООН не получали.

3 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила, что в страну из Нагорного Карабаха въехали 100 625 этнических армян. До начала конфликта численность населения республики оценивалась в 120 тысяч человек.

Задержания бывших руководителей Нагорного Карабаха

Силовая операция Баку "по восстановлению конституционного строя" в Нагорном Карабахе началась 19 сентября. Уже на следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня, а 28 сентября "президент" непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

3 октября Служба государственной безопасности Азербайджана задержала второго "президента" и "министра иностранных дел" Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, третьего "президента" республики Бако Саакяна и "председателя Национального собрания" Давида Ишханяна. По данным азербайджанского агентства АПА, их доставили в Баку и будут судить "по уголовному делу за преступные деяния".

29 сентября азербайджанские силовики задержали бывшего "командующего армией" Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна, а следующий день - экс-помощника "президента" Нагорного Карабаха Давида Бабаяна. В тот же день суд Азербайджана на четыре месяца арестовал "экс-госминистра" республики Рубена Варданяна.

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