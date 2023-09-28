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В Азербайджане предъявлены обвинения экс-"премьеру" НКР

Сергей Ромашенко
28 сентября 2023 г.

Власти Азербайджана обвиняют экс-"премьера" Карабаха в финансировании терроризма. Накануне Варданян был задержан на азербайджанском КПП при попытке въехать в Армению из Нагорного Карабаха.

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Рубен Варданян
Фото: State Border Service of Azerbaijan/Handout/AFP

Суд в Азербайджане арестовал бывшего главу "правительства" самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) миллиардера Рубена Варданяна. Служба госбезопасности Азербайджана предъявила ему обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте азербайджанской спецслужбы в четверг, 28 сентября.

По версии следственных органов страны, в 2022 году Варданян "с целью совершения террористических актов и диверсий" незаконно пересек границу Азербайджана, после чего проник в "зону временного пребывания российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана".

Там он, утверждают следователи, организовывал и финансировал деятельность незаконных вооруженных групп, "которые проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям".

Задержание Варданяна

Рубен Варданян был задержан 27 сентября на азербайджанском пограничном КПП. Сообщалось, что его доставили в Баку и передали "компетентным органам для принятия соответствующего решения". Жена Варданяна Вероника Зонабенд рассказала, что ее мужа задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха.

Рубен Варданян возглавлял "правительство" Нагорного Карабаха с ноября 2022-го по февраль 2023 года.

В связи с задержанием Варданяна Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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