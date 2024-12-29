Алиев: Россия должна признать вину в крушении самолета AZAL

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс J28243 из Баку в Грозный и разбившийся 25 декабря вблизи казахстанского города Актау, был случайно сбит, и Баку ожидает от Москвы официальных извинений в этой связи. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AZTV в воскресенье, 29 декабря.

"Факты таковы, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета", - рассказал Алиев о первых результатах расследования катастрофы. При этом он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать после анализа записей "черных ящиков".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Imago/Belga/F. Sierakowski

По словам Алиева, попытки российской стороны продвинуть версии о столкновении птиц с самолетом или о взрыве газового баллона "огорчили и удивили" Баку.

"Крушение самолета AZAL - не теракт"

"Конечно, наш самолет случайно сбили. Разумеется, ни о каком умышленном террористическом акте здесь не может быть и речи. Поэтому признать свою вину, извиниться перед Азербайджаном, считающимся дружественной страной, и донести это до общественности - все это были шаги, которые необходимо было предпринять. К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - констатировал азербайджанский президент.

Он подчеркнул героизм пилотов, указав, что именно благодаря их профессионализму часть фюзеляжа не сгорела. "Именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией. Это факт и никто не может его отрицать. Опять же, мы не говорим, что это было сделано специально, но это было сделано", - повторил высказанную ранее мысль Алиев по ходу интервью.

Почему Баку против расследования под руководством МАК

Отказ Баку от предложения Москвы расследовать крушение самолета AZAL Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) Ильхам Алиев обосновал тем, что "этот институт состоит в основном из российских чиновников, а во главе него стоят российские граждане". "Факторы объективности здесь могут быть не полностью удовлетворены", - заявил он.

С точки зрения Алиева, для расследования катастрофы должна быть создана рабочая группа, состоящая из международных экспертов. В эту группу следует включить представителей производителя самолета - бразильской компании Embraer, представителей профильных учреждений Бразилии, Азербайджана, Казахстана и России, а также представителей Межгосударственного авиационного комитета, перечислил президент Азербайджана. При этом представители МАК должны быть не руководителями расследования, а рядовыми членами рабочей группы, уточнил он.

Разговор Путина и Алиева на тему крушения самолета AZAL

В тот же день, 29 декабря, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Кремль.

"Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета "Азербайджанских авиалиний", - процитировало агентство Дмитрия Пескова - пресс-секретаря главы российского государства.

Крушение самолета AZAL под Актау

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.

27 декабря авиакомпания Azerbaijan Airlines сообщила, что разбившийся борт подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Со своей стороны телеканал Euronews передал со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, что причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters утверждали, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".