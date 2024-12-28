В США видят признаки гибели лайнера AZAL из-за удара ПВО РФ

На возможность крушения лайнера под воздействием российской ПВО указывают "некоторые ранние признаки", заявил Джон Кирби. По его словам, у США есть соответствующие разведданные.

В США видят "некоторые ранние признаки", которые указывают на вероятность того, что самолет азербайджанской авиакомпании AZAL был поражен российской системой ПВО. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 27 декабря.

Кирби отказался вдаваться в подробности, сославшись на продолжающееся расследование. На вопрос, есть ли у США разведданные, которые помогли прийти к такому выводу, или в Вашингтоне просто полагаются на предположения экспертов, основанные на визуальных оценках крушения, Кирби ответил "да", но отказался предоставить дополнительную информацию.

В свою очередь, два американских военных чиновника сообщили в пятницу телеканалу NBC News , что у США есть разведданные, указывающие на то, что россияне могли неправильно идентифицировать азербайджанский авиалайнер, приняв его за беспилотник, поэтому задействовали средства ПВО. По их словам, отчасти это могло произойти из-за нерегулярной траектории полета и высоты самолета. При этом они подчеркнули, что расследование все еще продолжается.

Крушение азербайджанского самолета под Актау в Казахстане

Ранее в пятницу о крушении самолета в результате воздействия оружия заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев. По его словам, обломки самолета на земле и показания свидетелей позволяют говорить о внешнем воздействии. "Каким оружием было сделано это вмешательство, установит следствие", - указал министр.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews сообщил, что, по словам источников в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".