Баку: Самолет AZAL упал после воздействия оружия

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев первым сделал такое заявление. Источники Reuters сообщили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".

Власти Азербайджана впервые публично заявили, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане после воздействия оружия. Это сделал в пятницу, 27 декабря, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

В разговоре с журналистами он сообщил, что поначалу появилась версия, что самолет столкнулся со стаей птиц, но, по словам Набиева, обломки самолета на земле и показания свидетелей позволяют говорить о внешнем воздействии. "Каким оружием было сделано это вмешательство, установит следствие", - указал министр.

"Пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники рассказали, что слышали взрыв, когда находились над Грозным. Даже один из бортпроводников был ранен в руку. Также из соцсетей и видеокадров, распространенных СМИ, видно, что женщина получила ранения руки и ноги. Кроме того, на крыле самолета были видны пробоины. Внутри самолета и на фюзеляже имеются повреждения от различных режущих инструментов. Пострадавшие, являющиеся гражданами России, также рассказали, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, взрывы произошли снаружи, а затем что-то коснулось самолета", - сообщил Набиев.

Министр: "Вид оружия установит следствие"

"Как следует из заявлений казахстанских чиновников, они ссылаются на то, что утверждение о взрыве кислородного баллона в самолете было выдвинуто диспетчером, который находился в Ростове. Мы считаем, что в первую очередь необходимо проверить достоверность этой информации. Это информация, предоставленная заинтересованной стороной. В связи с фактами, опровергающими это, хочу отметить, что звуки взрыва были слышны со стороны", - сказал Рашад Набиев.

Крушение самолета AZAL

Авиакомпания Azerbaijan Airlines ранее в тот же день сообщила, что самолет, разбившийся в Казахстане, подвергся "внешнему воздействию". Бортпроводники Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли, выжившие в авиакатастрофе, рассказали, что во время полета над Грозным произошло три удара по самолету.

Телеканал Euronews сообщил, что, по словам источников в правительстве Азербайджана, причиной крушения самолета стала российская ракета "земля-воздух". Источники Reuters заявили, что на подлете к Грозному самолет обстреляли из российской системы ПВО "Панцирь-С".

В администрации президента Азербайджана неофициально заявили, что пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе не нужна помощь от Чечни. "Азербайджан требует признания факта, принесения извинений и выплаты соответствующих компенсаций", - сказал в интервью ресурсу Day.az источник в администрации президента Азербайджана.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании AZAL потерпел крушение утром 25 декабря близ Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Из них 38 погибли, а 29 выжили. Среди погибших - командир экипажа Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и бортпроводница Хокума Алиева.