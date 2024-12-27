Птицы или ПВО? Как в РФ объясняют крушение самолета AZAL

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, мог стать целью российских ПВО, когда на столицу Чечни была массированная атака дронов. Но официальные власти в России пытаются скрыть эти подробности.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) , следовавший рейсом из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, включая граждан Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. По данным властей Казахстана, 38 человек погибли, а 29 выжили.

Официальных комментариев от властей России, Казахстана и Азербайджана относительно причин трагедии пока нет. Российские власти призывают дождаться завершения расследования. Однако военные эксперты и независимые источники указывают на возможное внешнее воздействие. В частности, прокремлевские z-блогеры склоняются к версии, что самолет был сбит чеченской ПВО. А российские государственные СМИ настаивают на гипотезе о столкновении авиалайнера со стаей птиц.

Атаки дронов на Грозный: "Все - сбито!"

Крушение самолета Azerbaijan Airlines совпало с массовой атакой украинских беспилотников на южные регионы России. Министерство обороны РФ сообщило о сбитых 59 дронах в пяти российских регионах. При этом, несмотря на зафиксированную атаку, Чечня в официальном отчете не упоминается, хотя местные власти заявили, что все беспилотники в небе над республикой были уничтожены. Хамзат Кадыров, секретарь Совета безопасности Чечни, публично заявил: "Информация о том, что беспилотники поразили какой-то объект - неправда, все сбито!".

Российские власти предпочли не связывать авиакатастрофу с атаками дронов. Росавиация первоначально предположила, что причиной катастрофы могло стать попадание птицы в двигатель. В аэропорту Грозного, куда самолет должен был сесть, сообщили, что погодные условия, включая сильный туман, не позволили совершить посадку. Российские телеканалы, в свою очередь, поддержали официальную версию: на "Первом канале" пассажиры утверждали, что в салоне был "хлопок", а в эфире "России 1" сообщили о взрыве кислородного баллона после столкновения с птицами. Уже 27 декабря, когда появилось множество свидетельств о внешнем воздействии на самолет, утренние выпуски федеральных телеканалов не стали уделять внимание версиям крушения самолета.

В Кремле заявили, что пока не будут выдвигать гипотезы относительно причин крушения до завершения расследования. На второй день после авиакатастрофы Росавиация признала, что в момент посадки самолета в районе Грозного работала ПВО. Но в ведомстве еще раз подчеркнули: самолет не приземлился из-за тумана.

Обломки разбившегося самолета под Актау Фото: Azamat Sarsenbayev/REUTERS

Версия о работе чеченской ПВО

Некоторые прокремлевские и независимые Telegram-каналы выдвигают версию, согласно которой, самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской ПВО в Чечне. Оппозиционные блогеры, такие как TG-канала "Быть или", предполагают, что Embraer 190 был принят за беспилотник и сбит после входа в воздушное пространство России. "На хвосте потерпевшего крушение в казахстанском Актау пассажирского Embraer 190, принадлежавшего азербайджанским авиалиниям, обнаружены следы, похожие на те, что оставляют поражающие элементы ракеты ПВО", - пишет автор канала.

Кроме того, Telegram-каналы сообщают, что на видео с места происшествия видно, как отверстия в самолете направлены внутрь, что также может свидетельствовать о воздействии зенитного оружия. По данным сервиса Flightradar24, самолет пропал с радаров после того, как пересек воздушное пространство России, а затем снова появился над Каспийским морем, направляясь в Казахстан. Канал "Быть или" подчеркивает, что примерно за час до катастрофы чеченские СМИ сообщали о нападении беспилотников на Чечню.

Версии о БПЛА

Многие провоенные блогеры заключили, что версия самолета, сбитого российской ПВО, им кажется наиболее правдоподобной. Пророссийский блог Rybar также отметил, что повреждения фюзеляжа напоминают следы от зенитной ракеты. В свою очередь канал "Мир сегодня с Юрием Подолякой" выразил уверенность, что самолет был поврежден в ходе отражения атаки на Грозный. "Отверстия в фюзеляже упавшего в Казахстане самолета больше похожи на следы поражающих элементов ПВО, чем на следы встречи с птицами. Не удивлюсь, если окажется, что Embraer подбили ПВО на каком-то этапе пути от Грозного к Актау через Махачкалу", - рассуждает прокремлевский блогер Олег Царев.

"Военный осведомитель" отмечает, что есть иная версия: в самолет мог влететь БПЛА. Автор TG-канала предполагает, что в таком случае самолет и дрон-камикадзе должны были оказаться на одной высоте, хотя "БПЛА противника обычно летят на минимально возможной высоте". Даже если дрон мог столкнуться с самолетом, то это должно было "вызвать непоправимые разрушения самолета и его моментальное падение", заключил автор.

На месте крушения самолета азербайджанских авиалиний под Актау Фото: Issa Tazhenbayev/Anadolu/picture alliance

Реакции в Азербайджане и Казахстане

Власти Азербайджана и Казахстана пока воздерживаются от прямых обвинений, однако источники Euronews и Reuters со ссылкой на правительственные источники Азербайджана сообщают, что причиной катастрофы стала российская ракета класса "земля-воздух". Министр транспорта Азербайджана подтвердил, что власти склоняются к версии "вмешательства извне", а "тип вооружения будет установлен следствием". При этом представитель парламента Азербайджана Расим Мусабеков потребовал признать факт, что Россия виновна в авиакатастрофе. Он потребовал извинений и компенсаций, в противном случае отношения между странами, пообещал он, могут стать еще более напряженными.

В свою очередь авиакомпания Azerbaijan Airlines заявила, что их самолет перед катастрофой подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству", поэтому авиаперевозчик решил приостановить полеты в Россию. Казахстанские, израильские и эмиратские авиакомпании последовали примеру и также приостановили рейсы в Россию.