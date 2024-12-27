Как в Казахстане реагируют на крушение самолета AZAL

Как в Казахстане реагируют на крушение самолета AZAL27 декабря 2024 г.
Практически сразу же после крушения воздушного судна азербайджанских авиалиний (AZAL) 25 декабря 2024 года близ Актау, Казахстан объявил, что начато расследование, но правоохранительные органы России и Азербайджана не будут к нему допущены.
Между тем на состоявшемся вечером 26 декабря в Актау первом брифинге правительственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы самолета Embraer 190 ее руководитель, вице-премьер Канат Бозумбаев, фактически опроверг распространенную несколькими европейскими СМИ, со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, информацию о том, что крушение самолета произошло из-за действий российского ПВО. "Официально мы никакой версии ни от какой стороны не получали. Ни от России, ни от Азербайджана. Сегодня склониться к какой-либо версии невозможно. Это будет безответственно", - подчеркнул Бозумбаев, заметив, что оба бортовых самописца уже найдены.
Когда начнется расшифровка "черных ящиков"
По мнению экспертов в сфере гражданской авиации, расследование авиакатастрофы должно завершиться до 28 января. По данным на вечер 27 декабря, представители завода-изготовителя Embraer уже прилетели в Казахстан. Появилось и сообщение от авиакомпании AZAL, в котором указывается, что предварительной причиной крушения самолета Embraer 190 является "физическое и техническое воздействие".
В свою очередь заместитель министра транспорта Талгат Ластаев добавил, что расшифровка "черных ящиков" начнется сразу же после приезда экспертов из бразильского авиационного конгломерата Embraer и будет вестись в рамках международного алгоритма расследования. "Сейчас идет этот процесс. Собираются фрагменты, выстраиваются детали", - сообщил Талгат Ластаев, который ранее много лет возглавлял Комитет гражданской авиации Казахстана.
Казахстанцы обсуждают версии трагедии
Между тем после появления фото и видеокадров от МЧС Казахстана со специфическими повреждениями хвостовой части потерпевшего крушение Embraer 190 немало казахстанцев все больше склоняются к версии о вероятной вине России в произошедшей катастрофе. Ветеран гражданской авиации и в прошлом военный летчик Рушидин Кичиков в беседе с DW заметил, что на следы от птиц, как это отмечалось в первоначальной версии, эти повреждения совсем не похожи. "Все многочисленные отверстия расположены с левого борта воздушного судна. По видео из салона, которое появилось позже, видно слева сверху и жесткий скол обтекателя механизма привода закрылков. Никакие птицы такого сделать не смогут. Вероятнее всего, это результат работы ПВО, которое отработало по идущему параллельным курсом БПЛА на расстоянии 100-150 метров от воздушного судна. В любом случае, расшифровка "черных ящиков" все расставит по своим местам", - поделился своим мнением с DW Рушидин Кичиков.
В прошлом командир воздушного судна Airbus 320 Тоты Амирова не сомневается, что правительственная комиссия во главе с Бозумбаевым не сможет скрыть реальную причину авиакатастрофы. "В эти несколько лет технологии шагнули достаточно далеко, и в современных самолетах информация из "черного ящика" дублируется на серверах, а в некоторых авиакомпаниях сразу ведется онлайн-запись "черных ящиков", так что уничтожить их вряд ли получится. Записи переговоров между диспетчером и пилотами даже можно послушать в реальном времени, они записываются на электронных носителях. Волокитить тоже нет резона, так как есть законные сроки, которые надо соблюдать, чтобы ИКАО не прислало замечание", - заметила ранее отказавшаяся давать комментарии СМИ со ссылкой на международное право Тоты Амирова у себя на странице в Facebook.
Вместе с тем ветеран гражданской авиации не совсем понимает логику появления самолета в небе над Актау. "Судя по показателям радаров, после разворота над Грозным в сторону Баку, высота полета самолета над Махачкалой составляла 30 000 футов. Это чуть больше 9 000 метров. До Баку грубо 350 км, до Актау - 306 км. Для авиации не очень большая разница. Есть только одно объяснение: экипаж принял такое решение, поскольку уже точно знал о характере повреждений, рассчитывая посадить самолет в экстремальной ситуации на наиболее ровную площадку. И у меня нет сомнений - пилоты настоящие герои! То, что выжили 29 человек, - само за себя говорит об их мастерстве", - заметил собеседник DW.
"Держитесь, мы с вами"
Надо заметить, что казахстанцы в целом тяжело восприняли авиакатастрофу в Актау. Соболезнования азербайджанской стороне выразили и первые лица страны, и простые граждане. Очень много людей принесли цветы к посольству Азербайджана в Астане, стена из цветов вместе с надписью: "Держитесь, мы с вами" появилась и у консульства этой страны в Актау.
Откликнулись казахстанцы на призыв центра крови Мангистауской области сдать кровь для пострадавших в авиакатастрофе. Очереди из добровольных доноров наблюдались не только в Актау, но и в Астане, Талдыкоргане, и Алматы. В настоящий момент почти всех выживших в авиакатастрофе, а также тела погибших, спецрейсами МЧС Азербайджана и России отправили на родину. В Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются десять человек. На лечении находится шесть пострадавших, еще четверо - в реанимации. "Состояние одного очень тяжелое. Состояние троих стабильно тяжелое", - указывается в сообщении пресс-службы больницы.
Неожиданное решение приняла выполняющая регулярные рейсы в Россию авиакомпания Qazaq Air. В распространенном 27 декабря ее пресс-службой сообщении отмечается, что авиакомпания до 28 января временно приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана-Екатеринбург. "Приостановление рейсов осуществлено для обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа по итогам постоянно проводимой оценки рисков полетов в Россию. Авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Омск и Новосибирск, которые в настоящее время продолжают соответствовать критериям оценки рисков Qazaq Air", - отмечается в сообщении пресс-службы авиакомпании.