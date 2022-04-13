Кремль пока не готов дать ответ на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

На 50-й день войны против Украины российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Украинская армия и отряды территориальной обороны упорно сопротивляются агрессии. Заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Свои дома покинули уже более 11 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 14 апреля (время московское).

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С момента полномасштабного российского вторжения в Украине повреждены 324 больницы, 24 из них уничтожены полностью. Такие данные обнародовало министерство здравоохранения Украины. Как сообщил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко, список разрушенных медучреждений ежедневно пополняется. В то же время на территориях, освобожденных от оккупантов, начинаются работы по восстановлению учреждений здравоохранения.

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В планах президента РФ Владимира Путина пока нет совещания, посвященного укреплению западного фланга в связи с возможным расширением НАТО, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, "на это требуется время, серьезная проработка". Спикер напомнил, что в соответствующем поручении президента о проработке таких планов по укреплению западных границ сроков обозначено не было. Это поручение было дано публично с тем, чтобы была проведена подготовка, и была рассмотрена на отдельном совещании. На уточняющий вопрос, есть ли такое совещание в планах президента, Песков ответил: "Конкретно нет".

В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтии речь идти уже не будет, заявил ранее в четверг замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. "Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет", - написал он в Telegram-канале.

Хроника событий 14 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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