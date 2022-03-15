Исследование: Белорусы не считают свою страну соучастницей войны в Украине

Треть опрошенных белорусов считает, что Беларусь является соучастником военного конфликта в Украине и 11 процентов респондентов одобрили бы участие белорусских военных в войне. Таковы главные результаты исследования, которые во вторник, 26 апреля, представил независимый белорусский социолог, профессор Андрей Вардомацкий. В новом соцопросе социолог исследовал отношение белорусов к войне в Украине и ее последствиям для Беларуси.

Каждый десятый "за" участие Беларуси в войне

Очередное исследование настроений белорусов, по словам доктора социологии Андрея Вардомацкого, проводилось в 16-26 марта 2022 года. В опросе методом телефонного интервью приняли участие около тысячи человек, которые репрезентативно представляют население Беларуси по полу, возрасту, типу поселения, региону и уровню образования.

Андрей Вардомацкий

Как показало исследование, белорусское общество практически равно разделено в своей оценке размещения российских войск на территории Беларуси, однако две трети опрошенных против использования военной инфраструктуры Беларуси для реализации военных действий России в Украине. "Касательно возможного ввода белорусских войск на территорию Украины для участия в войне среди белорусов присутствует доминантна отрицательного отношения. Положительно об этом высказались лишь 11 процентов, то есть каждый десятый белорус", - отметил Андрей Вардомацкий.

На вопрос о том, кто виноват в войне Украины и России, лишь 24% белорусов назвали Россию, на втором месте с 20% - США, далее следует Украина, которую виновной назвали 17% опрошенных. Такие результаты Вардомацкий, с одной стороны, объяснил "эхом русского мира", присутствующим в медийных нарративах, например о "бандеровцах и нацистах". "С другой стороны, в обвинении США присутствует и мотивация о нерешительности, непоследовательности реакции американских властей на войну и ее предотвращение", - пояснил социолог.

Две трети белорусов не ощущают себя соучастниками войны

Что касается участия Беларуси в войне, в котором страну обвиняет Запад, что стало причиной введения беспрецедентно жестких санкций, то лишь чуть больше трети белорусов (32%) назвали Беларусь соучастницей военного конфликта. "Две трети белорусов не ощущают себя соучастниками войны. Мотивация заключается в том, что у большей части населения вообще нет ощущения войны, она не происходит рядом с ними", - говорит Вардомацкий.

На вопрос об одобрении действий России в этом конфликте положительно высказалось 42,7% белорусов, в то время как о своем неодобрении заявили 50,4% респондентов. Вместе с тем, почти половина белорусов (45,2%) в этом конфликте сочувствует именно Украине. Также у белорусов спросили насколько они чувствуют себя осведомленными о ходе военного конфликта Украины и России - почти 80% ответили утвердительно.

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