 Исследование: Белорусы не считают свою страну соучастницей войны в Украине | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 26.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Исследование: Белорусы не считают свою страну соучастницей войны в Украине

Независимый социолог Вардомацкий представил результаты соцопроса об отношении белорусов к войне в Украине. Большинство не считают страну соучастницей, но 11 процентов высказались за участие в войне.

Антивоенные листовки на улицах Минска

Антивоенные листовки на улицах Минска

Треть опрошенных белорусов считает, что Беларусь является соучастником военного конфликта в Украине и 11 процентов респондентов одобрили бы участие белорусских военных в войне. Таковы главные результаты исследования, которые во вторник, 26 апреля, представил независимый белорусский социолог, профессор Андрей Вардомацкий. В новом соцопросе социолог исследовал отношение белорусов к войне в Украине и ее последствиям для Беларуси.

Каждый десятый "за" участие Беларуси в войне

Очередное исследование настроений белорусов, по словам доктора социологии Андрея Вардомацкого, проводилось в 16-26 марта 2022 года. В опросе методом телефонного интервью приняли участие около тысячи человек, которые репрезентативно представляют население Беларуси по полу, возрасту, типу поселения, региону и уровню образования.

Андрей Вардомацкий

Андрей Вардомацкий

Как показало исследование, белорусское общество практически равно разделено в своей оценке размещения российских войск на территории Беларуси, однако две трети опрошенных против использования военной инфраструктуры Беларуси для реализации военных действий России в Украине. "Касательно возможного ввода белорусских войск на территорию Украины для участия в войне среди белорусов присутствует доминантна отрицательного отношения. Положительно об этом высказались лишь 11 процентов, то есть каждый десятый белорус", - отметил Андрей Вардомацкий.

На вопрос о том, кто виноват в войне Украины и России, лишь 24% белорусов назвали Россию, на втором месте с 20% - США, далее следует Украина, которую виновной назвали 17% опрошенных. Такие результаты Вардомацкий, с одной стороны, объяснил "эхом русского мира", присутствующим в медийных нарративах, например о "бандеровцах и нацистах". "С другой стороны, в обвинении США присутствует и мотивация о нерешительности, непоследовательности реакции американских властей на войну и ее предотвращение", - пояснил социолог.

Две трети белорусов не ощущают себя соучастниками войны

Что касается участия Беларуси в войне, в котором страну обвиняет Запад, что стало причиной введения беспрецедентно жестких санкций, то лишь чуть больше трети белорусов (32%) назвали Беларусь соучастницей военного конфликта. "Две трети белорусов не ощущают себя соучастниками войны. Мотивация заключается в том, что у большей части населения вообще нет ощущения войны, она не происходит рядом с ними", - говорит Вардомацкий.

На вопрос об одобрении действий России в этом конфликте положительно высказалось 42,7% белорусов, в то время как о своем неодобрении заявили 50,4% респондентов. Вместе с тем, почти половина белорусов (45,2%) в этом конфликте сочувствует именно Украине. Также у белорусов спросили насколько они чувствуют себя осведомленными о ходе военного конфликта Украины и России - почти 80% ответили утвердительно.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 44:05

Соучастница или заложница: Беларусь в войне против Украины

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Как белорусские волонтеры помогают жертвам изнасилований во время войны в Украине  

Беларускія добраахвотнікі едуць ваяваць за Украіну  

Также по теме

People walk past a mural showing a map of Crimea in the Russian national colours on a street in Moscow March 25, 2014. Russia and the West sought to draw a provisional line under the Ukraine crisis on Tuesday after major industrialised nations warned Moscow of tougher economic sanctions if it goes beyond the seizure of Crimea. The mural reads: Crimea and Russia. REUTERS/Artur Bainozarov (RUSSIA - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Исследование: Все меньше белорусов - за аннексию Крыма и союз с Россией 15.03.2022

О динамике в геополитических ориентациях белорусов и о том, как граждане РБ реально проголосовали на конституционном референдуме, рассказал профессор социологии Андрей Вардомацкий.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Спутник обнаружил под Мариуполем еще одну братскую могилу  

Москва заявила о прекращении огня для вывода людей с территории "Азовстали"  

Останется ли ФРГ без света, если не будет ни АЭС, ни угля и газа из РФ  