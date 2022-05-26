Вероника Цепкало: "Мы создали совет, который оценивает контент независимых СМИ"

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В интервью DW бывшая участница "женского трио" объяснила, готова ли она войти в переходный кабинет демсил и в чем суть ее претензий к белорусским журналистам.
В мае 2022 года Вероника Цепкало и Светлана Тихановская вместе получали премию имени Карла Великого в немецком Ахене
Вероника Цепкало, которая два года назад участвовала в избирательной кампании в Беларуси в составе "женского трио", на конференции демсил в Вильнюсе стала главным критиком Светланы Тихановской и ее офиса. "Мы должны признать, что те две цели, на которые мы дали Тихановской мандат - освобождение политзаключенных и проведение новых выборов - не состоялись. Ситуация только ухудшается", - сказала она. Претензии прозвучали и в адрес белорусских независимых СМИ, которые, по мнению Вероники, не критикуют Лукашенко и мало пишут про инициативы Цепкало. Она предложила установить контроль за "так называемыми независимыми СМИ". "Мы должны констатировать факт, что у нас практически нет независимых средств массовой информации за рубежом. Энергия идет на дискредитацию оппозиционных лидеров вместо того, чтобы фокусироваться на победе над диктатурой", - заявила Цепкало. После выступления на конференции бывшая участница "женского трио" ответила на вопросы DW.
DW: Что вы можете сказать о состоявшейся конференции?
Вероника Цепкало: Это первая конференция, где мы открыто обсуждаем вопросы, которые накопились за предыдущие два года. У нас была разрозненность, отсутствовал диалог, не было открытости, прозрачности, именно поэтому мы создали площадку в виде форума в мае, в июле. Мы приглашали все демократические силы на эту площадку, чтобы обсудить накопившиеся вопросы. К сожалению, наша инициатива была проигнорирована. Именно поэтому я благодарна, что сегодня смогла все открыто сказать и высказать свою точку зрения. Объединение (демсил - Ред.) возможно только в случае соблюдения демократических принципов: инклюзивность, прозрачность, подотчетность и диалог. То, чего у нас не было два года.
- На конференции все согласились, что нужен переходный кабинет. Согласны ли вы занять в нем какую-то должность?
- 11 августа мы планируем объявить наш проект (речь идет о проекте Цепкало и форума демократических сил - Ред.). Я считаю, что именно белорусы должны определить, будет ли это кабинет, протопарламент, принципы его формирования. Не должно быть самоназначения, самовыдвижения. Должны быть принципы - тогда можно обсуждать.
- А если белорусы решат, что все-таки кабинет переходного правительства нужен, вы готовы в нем участвовать?
- Если белорусы действительно скажут, что это то, что им надо, почему бы и нет? Конечно. Мы два года не останавливались, запускали инициативы, боремся с режимом. Именно поэтому месяц назад Лукашенко дал команду - полностью разрушили наш дом, квартиру. У нас все в руинах несмотря на то, что вся наша недвижимость находится под арестом.
- За какую сферу вы могли бы взять ответственность в таком кабинете?
- Давайте мы сейчас не будем говорить про сферы ответственности, не понимаю, каким образом будет формироваться этот кабинет.
- С вашей инициативой по поводу контроля за медиа зал очевидно не согласился (зал загудел после слов о контроле за медиа - Ред).
- Я не увидела, что зал со мной не согласился. Я высказала свою точку зрения и еще раз повторю: мы создали совет, который сейчас оценивает контент всех независимых средств массовой информации. И если мы увидим по контенту, что освещалась лишь работа одной политической партии, одной политической единицы, тогда данные средства массовой информации не могут относиться к независимым средствам массовой информации. Они должны переходить в партийные средства массовой информации и соответственно финансироваться из партвзносов.
Знаменитое "женское трио" в 2020 году. Сейчас Мария Колесникова находится в колонии, а Вероника Цепкало критикует Светлану Тихановскую
- Но если все СМИ будут писать об одном и том же...
- Вас никто не просит писать об одном и том же, мы просим вас освещать деятельность, инициативы абсолютно всех лидеров демократического движения. Например, ни одна инициатива не была освещена в СМИ (речь, вероятно, об инициативах Цепкало - Ред.), а все они как раз были направлены на арест Лукашенко. Мы все понимаем, что бы мы сейчас ни делали, до тех пор, пока Лукашенко находится у власти, до тех пор, пока Лукашенко в Беларуси, ничего не поменяется.
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