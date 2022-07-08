В сети "Вкусно - и точка" временно не будет блюд из картофеля

В некоторых заведениях российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" временно не будут продавать блюда из картофеля, сообщила в пятницу, 8 июля, пресс-служба компании. Представители сети, открывшейся на месте McDonald's, объяснили это неурожаем.

Ориентация на поставщиков из России

"2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети", - указали в компании, подчеркнув, что последние восемь лет совершали закупки у российских поставщиков. В то же время импорт с рынков, которые могли бы временно поставлять картофель для предприятий в России, стал невозможен, отметили в пресс-службе.

В сети "Вкусно - и точка" считают, что сложности с ингредиентами будут и у других сетей питания в России. Однако осенью картофель вернется в меню в полном объеме, заверили представители компании.

Более 30 лет истории McDonald's в РФ

McDonald's в числе многих иностранных фирм объявил о приостановке деятельности на российском рынке после военного вторжения России в Украину. Позднее компания, работавшая в РФ с 1990 года, сообщила об уходе из страны.

Сеть ресторанов была продана предпринимателю из Кузбасса Александру Говору, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. В июне бывшие McDonald's начали открываться под новым брендом "Вкусно - и точка".

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