Объявленное РФ "рождественское перемирие" вступило в силу

На 317-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий пятницы, 6 января (время московское).

Генштаб ВСУ: Армия РФ продолжает наступление на Бахмут и Лиман

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Российские войска сосредоточили основные усилия на попытках установить контроль над Донецкой областью, они продолжают наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях, при этом пытаясь улучшить свое тактическое положение на Купянском и Авдеевском, сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке . По данным украинского командования, за минувшие сутки российские военные нанесли 17 авиационных ударов и совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В течение суток ВСУ сбили российский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы и техники противника.

В сводке Генштаба также отмечается, что с 1 января в оккупированном Донецке россияне собирают информацию о гражданах Украины 2006 года рождения, чтобы поставить их на воинский учет. Между тем в Каховке Херсонской области оккупационные российские власти пытаются запретить оборот гривны, угрожая изъятием товаров и наличных у всех продавцов, которые все еще используют украинскую валюту.

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С полудня 6 января вступило в силу "рождественское перемирие", объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в одностороннем порядке. Режим прекращения огня "по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине должен действовать до конца дня 7 января, сообщают российские СМИ.

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Служба безопасности Украины (СБУ) завершила "контрразведывательные мероприятия" на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщила пресс-служба СБУ. "На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика", - говорится в сообщении.

Обучение на Западе прошли 12 тысяч украинских военных

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США обучили 3,1 тыс. украинских военных с апреля, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил Патрик Райдер. По его оценке, в общей сложности на Западе были подготовлены 12 тыс. человек.

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Закон об усилении ответственности для военных необходим из-за проблем с дисциплиной, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу ICTV. По его словам, эти проблемы возникали из-за подстрекателей, которых "проплачивали россияне". В декабре Верховная рада приняла закон об увеличении сроков лишения свободы за нарушения воинской дисциплины. В частности за невыполнение приказа предусматривается наказание от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы - от пяти до десяти лет, дезертирство — от пяти до 12 лет.

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху может быть посредником в российско-украинском конфликте. Подоляк объяснил это тем, что Нетаньяху имеет представление о современных войнах и понимает роль посредника.

Эксперты: Цель "рождественского перемирия" - навредить репутации Украины

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"Рождественское перемирие", объявленное Владимиром Путиным в одностороннем порядке, направлено на то, чтобы навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя, считают в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению его экспертов, Путин хочет предоставить российским войскам возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта. Кроме того, обоснование Путиным прекращения огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как государство, подавляющее религиозные группы, а Путина - как "истинного защитника христианской веры".

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Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки южных окраин Бахмута, на которых видны разрушения города по сравнению с летом 2022 года. Как сообщил накануне глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бахмут в результате ожесточенных боев разрушен на 60 процентов.

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Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал "рождественское перемирие Путина" самым "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции в текущей войне". "Гаага аплодирует и начинает готовить камеру. Думаю, нашим военным понравится... "Деэскалацию" и "Перегруппировку", а также "Непростое Решение" - ВС РФ уже оценили. Теперь - новый этап", - написал Гиркин, прокомментировав ответ официального Киева на поручение Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования православного Рождества.

В Германии резко возросло число увольнений с военной службы

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В вооруженных силах Германии - бундесвере в 2022 году на фоне войны в Украине почти в пять раз увеличилось число рапортов об увольнении с военной службы, поданных по причине отказа от участия в боевых действиях, сообщили в министерстве по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ. Согласно его данным, в минувшем году был подан 951 такой рапорт, тогда как в 2021-м - 201.

Многие из желающих уволиться со службы обосновали свою просьбу тем, что, заключая контракт с вооруженными силами, не ожидали, что начнется война, - имея в виду полномасштабное военное вторжение России в Украину и его возможную эскалацию. СМИ подчеркивают, что в Германии после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками официально считаются исключительно граждане, которые уже служат в бундесвере.

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После победы Украины в войне с Россией НАТО сама предложит Киеву стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение высказал глава украинского Минобороны Алексей Резников. "Конечно, они не примут это политическое решение консенсусом до нашей победы. Это понятно, потому что будут страны, которые проголосуют против. После победы страны НАТО будут прежде всего заинтересованы в построении архитектуры безопасности, они увидели и свои слабые места, они увидели, кто сильный и мощный", - заявил Резников в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". "Сегодня они учат нас, но наши военные будут учить их, как воевать с россиянами. Россия остается одной из угроз для НАТО и для Европы в целом. Она не оставит свои планы на реванш. Поэтому надо всегда быть готовыми к повтору. Если мы будем готовы, они не смогут повторить", - добавил министр.

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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, близкий к президенту России Владимиру Путину, стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты в районе города Бахмута, за который продолжают идти ожесточенные бои, считают в администрации США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Рядом с Бахмутом расположено, в частности, крупнейшее соляное месторождение в Европе - Артемовское. В октябре США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кремль в сговоре с военной хунтой Судана тайно вывозит золото, добытое в этой стране под надзором ЧВК Вагнера.

Генсек ООН распустил миссию по расследованию гибели военнопленных в Еленовке

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил распустить ооновскую миссию, созданную для расследования обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке. Решение принято из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте", объяснил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, для такой "сложной, деликатной и опасной миссии" в зоне активных боевых действий требуются "четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон". "Мы не почувствовали, что получили их", - сказал Дюжаррик, не уточнив о гарантиях какой именно стороны идет речь. "Мы можем только надеяться, что в будущем появятся необходимые условия, и мы, конечно же, готовы вновь собрать команду, как только почувствуем, что у нас есть надлежащие гарантии безопасности", - подчеркнул представитель ООН.

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Война в Украине остается для немцев главной из проблем, которые следует решать правительству ФРГ, свидетельствуют результаты репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, который был проведен институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt.

Важнейшей политической проблемой войну в Украине сочли 24 процента участников опроса, что на 13 процентных пунктов меньше, чем в ходе последнего аналогичного исследования, проводившегося в июне 2022 года.

Четверть опрошенных считают объем поставок вооружений Украине недостаточным. Еще 26 процентов респондентов выступили за сокращение поставок, а 41 процент назвали его достаточным.

Отвечая на вопрос о санкциях против России, 35 процентов опрошенных сказали, что довольны их объемом, столько же назвали их недостаточными, а 19 процентов – избыточными.

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Анонсированное Россией прекращение огня - такая же ложь, как и "референдумы" на оккупированных территориях, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Есть агрессор - это Кремль. И жертва - народ Украины. Вывод российских войск - единственное серьезное решение, ведущее к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня столь же фальшиво и лицемерно, сколь и незаконные и гротескные аннексии и сопровождающие их референдумы", - написал Мишель в микроблоге Twitter.

Зеленский: Путин хочет использовать Рождество как прикрытие

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"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", - так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на поручение президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования православного Рождества.

В традиционном вечернем видеообращении Зеленский напомнил об украинской "формуле мира", представленной 15 ноября. "Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это гарантированный и надежный способ прекратить огонь", - сказал президент Украины.

"Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдет или мы их выгоним", - обратился Зеленский к россиянам.

Хроника событий 5 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 января 00.00 - 13.59 >>>

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