ООН распустила миссию по расследованию взрыва в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил распустить ооновскую миссию, которой было поручено расследование обстоятельств гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке, сообщает агентство Reuters в четверг, 5 января. Решение принято из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности участников миссии и "условий, необходимых для развертывания миссии на месте", объяснил представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, для такой "сложной, деликатной и опасной миссии" в зоне активных боевых действий требуются "четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон". "Мы не почувствовали, что получили их", - сказал Дюжаррик, не уточнив о гарантиях какой именно стороны идет речь.

"Мы можем только надеяться, что в будущем появятся необходимые условия, и мы, конечно же, готовы вновь собрать команду, как только почувствуем, что у нас есть надлежащие гарантии безопасности", - подчеркнул представитель ООН.

Взрыв в Еленовке унес жизни 53 человек

В конце июля прошлого года в одном из бараков бывшей исправительной колонии №120 в поселке Еленовка, расположенной на территории самопровозглашенной "ДНР", произошел взрыв. В этот момент в колонии содержались украинские военнопленные. В результате взрыва погибли 53 человека, еще 73 человека получили ранения.

Россия и Украина возложили ответственность за взрыв друг на друга. Москва утверждает, что пленные погибли в результате нанесенного Украиной ракетного удара из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Киев категорически отрицает это и считает, что взрыв произошел внутри колонии в результате применения термобарического оружия - боеприпаса, распыляющего в воздухе аэрозоль, который затем поджигается и детонирует.

Американская телекомпания CNN в августе опубликовала результаты собственного расследования. Опрошенные ею специалисты, проанализировав доступные видеозаписи и фотоснимки из Еленовки до и после атаки, заявили, что российская версия событий, скорее всего, выдумана, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.

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