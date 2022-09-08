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Барак, в котором содержались украинские пленные в колонии в Еленовке
Барак, в котором содержались украинские пленные в колонии в ЕленовкеФото: Alexander Ermochenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Миссия ООН отправится расследовать гибель пленных в Еленовке

Сергей Гуща
23 мин. назад

Эксперты ООН в ближайшие дни прибудут в Донбасс для расследования взрывов в колонии в Еленовке, сообщила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло.

https://www.dw.com/ru/missia-oon-otpravitsa-v-donbass-rassledovat-gibel-ukrainskih-plennyh-v-elenovke/a-63050792

Миссия ООН сформирована и в ближайшие дни отправится в Донбасс для расследования взрывов в исправительной колонии в Еленовке, в результате которых погибло 53 и было ранено от 75 до 130 украинских военнопленных. Об этом сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совбеза в среду, 7 сентября, в Нью-Йорке. "Главу миссии Алберту дус Сантуса Круса будут сопровождать опытные эксперты. Миссия должна иметь возможность работать без внешнего вмешательства, иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ к людям, местам и уликам", - сказала она.

Генсек ООН Антонию Гутерриш 3 сентября объявил о создании миссии по расследованию гибели украинских пленных в Еленовке. По его словам, как Россия, так и Украина обращались с просьбой провести расследование.

Взрыв в одном из бараков колонии в Еленовке, расположенной на территории "ДНР", произошел утром 29 июля. Россия обвиняет Украину в нанесении удара системами HIMARS по зданию, где содержались пленные. Киев категорически отрицает это. Военные эксперты сходятся во мнении, что россияне применили там термобарические боеприпасы.

В свою очередь, телекомпания CNN провела свое расследование и пришла к выводу, что удар по колонии не был нанесен РЗСО HIMARS. Эксперты, в частности, отмечают: на фото видно, что стены здания, где содержались военнопленные, устояли и большая часть крыши осталась целой, говорится в материале CNN, опубликованном 11 августа. Нигде не видно и воронки, которая всегда возникает после удара РСЗО. Показанный же российскими пропагандистскими массмедиа серийный номер ракеты HIMARS не мог бы сохраниться при пожаре такой силы.

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