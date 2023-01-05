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Фото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance
КонфликтыУкраина

Война в Украине остается для немцев политической темой №1

Александра Иванова
17 мин. назад

Больше половины населения Германии считают недостаточными дипломатические усилия правительства ФРГ по урегулированию кризиса, связанного с войной России против Украины, следует из опроса Deutschlandtrend.

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Война в Украине остается для немцев главной из проблем, которые следует решать правительству ФРГ. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг, 5 января, результаты репрезентативного соцопроса Deutschlandtrend, который был проведен институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. 

Войну в Украине сочли важнейшей на текущий момент политической проблемой 24 процента опрошенных. Это на 13 процентных пунктов меньше, чем в ходе последнего аналогичного исследования, проводившегося в июне 2022 года.

В то же время больше половины респондентов (52%) заявили, что считают недостаточными дипломатические усилия правительства ФРГ по урегулированию кризиса, связанного с войной России против Украины. Достаточными эти усилия считают 34% опрошенных (в июне - 31%), а "даже слишком далеко идущими" - 4% (без изменений).

Отношение немцев к поставкам оружия Киеву

Судя по результатам опроса, лишь 32% жителей ФРГ полагают, что война в Украине завершится в 2023 году. Большинство же (58%) придерживаются иного мнения. Такая тенденция прослеживается среди сторонников всех без исключения крупных политических партий Германии.

Отмечается, что за прошедшие месяцы в Германии выросла доля тех, кто считает объем поставок вооружений в Украину недостаточным. Сейчас такое мнение разделяют 25% респондентов (прирост - 4 процентных пункта). Доля сторонников сокращения объемов таких поставок, напротив, сократилась - на 4 процентных пункта, до 26%. Между тем самую существенную часть опрошенных составили те, кто расценивают нынешний объем поставок вооружений Украине как достаточный (41 процент).

Отношение немцев к санкциям

Что касается восприятия жителями Германии санкций против России, то доля довольных их объемом участников опроса составила 35% (в июне - 31%). Столько же респондентов выразили мнение, что санкции являются недостаточными (в июне - 37%). Доля тех, кто считает штрафные меры избыточными, сократилась до 19% (в июне - 23%).

Опрос проводился со 2 по 4 января 2023 года по телефону и путем онлайн-интервью, в нем участвовали 1314 респондентов.

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