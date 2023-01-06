В бундесвере в 2022-м почти в 5 раз выросло число отказников

Многие немецкие военнослужащие пояснили, что, заключая контракт с армией, не ожидали войны, и теперь не желают участвовать в возможных боевых действиях.

В вооруженных силах Германии - бундесвере в 2022 году на фоне войны в Украине почти в пять раз увеличилось число рапортов об увольнении с военной службы, поданных по причине отказа от участия в боевых действиях. Об этом сообщили в пятницу, 6 января, издания группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на представителя министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ. Согласно его данным, в минувшем году был подан 951 такой рапорт, тогда как в 2021-м - 201.

Многие из желающих уволиться со службы обосновали свою просьбу тем, что, заключая контракт с вооруженными силами, не ожидали, что начнется война, - имея в виду полномасштабное военное вторжение России в Украину и его возможную эскалацию. СМИ подчеркивают, что в Германии после отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками официально считаются исключительно граждане, которые уже служат в бундесвере.

Тенденция, болезненная для бундесвера

Хотя в абсолютных цифрах число отказников невелико, эта тенденция болезненна для бундесвера, отмечают СМИ, входящие в состав RND. Они напоминают, что вооруженные силы ФРГ нуждаются в квалифицированном персонале и что численность их личного состава планируется увеличить с нынешних 183 тысяч до 203 тысяч человек. О том, что бундесверу необходимо "набирать больше квалифицированных кадров и и удерживать их", а также "и далее уменьшать долю увольняющихся", говорила и министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

По данным соцопроса, проведенного институтом Insa после начала войны в Украине, почти половина респондентов - 47 процентов - выступают за возвращение призыва на военную службу, против высказались 34 процента опрошенных, еще 19 процентов затруднились с ответом либо отказались отвечать.

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