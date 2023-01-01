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Терминал для приема СПГ в ВеликобританииФото: K. Fitzmaurice-Brown/blickwinkel/picture alliance
Экономика и бизнесВеликобритания

Великобритания прекратила импорт российского СПГ

Сергей Куприков
1 ч. назад

В декабре Лондон и Вашингтон заключили соглашение, предполагающее снижение зависимости от энергоносителей из России в глобальном масштабе.

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Великобритания прекратила импортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), сообщил МИД страны в воскресенье, 1 января в Twitter. В сообщении говорится, что это сделано с целью урезать возможности России в финансировании боевых действий.

О прекращении закупок СПГ у России Лондон заявил в октябре 2022 года. В 2021-м на поставки газа из России приходилось 4% потребляемого страной топлива; в виде СПГ Великобритания получала около 17% общего объема необходимого ей газа.

Лондон готов помогать другим странам в снижении энергозависимости от России

В британском МИДе отметили, что также намерены помогать другим странам снижать зависимость от российских энергоносителей. В декабре 2022 года Лондон и Вашингтон заключили новое энергетическое партнерство, нацеленное на "сокращение глобальной энергетической зависимости от России".

Вместе с тем, 29 ноября британская газета The Financial Times (FT) сообщила, что страны Евросоюза увеличили поставки СПГ из России. По данным газеты, в первые десять месяцев этого года ЕС закупил на 42% больше российского СПГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было закуплено 17,8 млрд куб. м СПГ, почти весь объем предназначался для Франции, Бельгии, Испании и Нидерландов.

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Статья в The Financial Times

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