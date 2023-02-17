Обещания Украине в Мюнхене и другие события 359-го дня войны

Мировые лидеры обсуждают войну на конференции по безопасности в Мюнхене, сомнения в российском наступлении, российский шпион в немецкой разведке, США - об ударе ВСУ по Крыму.

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 17 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Мюнхенская конференция: Зеленский уверен в поражении России в 2023 году

В Мюнхене началась международная конференция по безопасности (MSC), на которой по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он выразил уверенность, что Украина может победить в войне уже в этом году. "Голиаф уже начал проигрывать. Голиаф определенно падет в этом году", - сказал Зеленский, сравнив Украину с библейским Давидом, которому пришлось дать отпор "российскому Голиафу".

Зеленский поблагодарил западные государства за оказание военной помощи в борьбе с российской агрессией. "Украинской победе нет альтернативы. Украине в Евросоюзе нет альтернативы. Украине в НАТО нет альтернативы. Нашему с вами единству нет альтернативы. Следовательно, нет и не может быть альтернативы тому, чтобы полностью освободиться от российской агрессии", - сказал президент, призвав союзников быстрее принимать решение о поставках оружия. По его словам, Путин пытается выиграть время и все еще может уничтожить множество жизней, "поэтому нам нужна скорость".

Выступления Шольца и Макрона в Мюнхене

В первый день конференции на ней выступили канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Шольц в своем выступлении подтвердил намерение ФРГ довести расходы на оборону до двух процентов ВВП, но не стал комментировать предложения превысить эту отметку. В то же время глава правительства Германии призвал союзников активней участвовать в поставках танков Украине, пообещав, что Берлин будет способствовать этому решению, обеспечивая логистику и пополнение запасов, а также обучая украинских солдат. "Для меня это - пример того, какого лидерства можно ожидать от Германии", - отметил Шольц.

Что Зеленский потребовал на Мюнхенской конференции To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Макрон также призвал союзников усилить поддержку контрнаступления Украины против РФ. По словам французского лидера, Запад готов к "длительному конфликту" в Украине, а сейчас не время для диалога с Россией. Только украинское контрнаступление может позволить впоследствии "вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом", добавил он.

Министр обороны Великобритании усомнился в наступлении РФ

Российская армия в Украине несет огромные потери и не демонстрирует признаков отказа от своей тактики "мясорубки", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, российское наступление "продвигается, если вообще продвигается, на метры, а не километры".

"Нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил", - заявил Уоллес, подчеркнув, что Москве до сих пор удалось достичь лишь серии пробных атак вдоль линии фронта, которые привели к большим потерям. "То, что мы видели, - это продвижение на всех фронтах, но за счет тысяч жизней. На самом деле мы должны поставить под сомнение утверждение о том, что они могут продолжать дальше", - сказал Уоллес газете Financial Times.

По его данным, Россия потеряла с начала вторжения более 180 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также две трети танков.

Россия обстреляла Сумскую область Украины

За прошедшие сутки российские войска обстреляли семь общин Сумской области из артиллерии и минометов, сообщила в Telegram-канале областная военная администрация (ОВА). Согласно ее данным, обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманьская, Хотинская, Новослободская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская общины. "Всего зафиксировано 69 прилетов и сброс с БПЛА одного взрывного устройства", - говорится в сообщении. В одном из сел взрывами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, но обошлось без человеческих жертв, отмечает ОВА.

Премьер Нидерландов прибыл в Украину

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед началом переговоров глава кабмина возложил венок у "Стены памяти погибших за единство Украины". По итогам встречи Рютте вновь пообещал, что Украина "как можно скорее" получит первую партию танков Leopard-1A5, как только они будут готовы к бою.

До этого премьер Нидерландов посещал Киев в июле 2022 года. Ожидается, что в украинскую столицу также прибудет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.

Вашингтон поддержал удары по военным объектам в Крыму

США поддерживают удары Украины по российским военным объектам в аннексированном Крыму, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. "Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", - сказала она.

Даже после завершения войны США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку нет уверенности, что Россия не возобновит конфликт, пообещала Нуланд. В российском посольстве в США заявление Нуланд назвали "подтверждением позиции России о непосредственной вовлеченности США в конфликт".

Пятеро конгрессменов призвали Байдена передать Украине истребители

Группа из пяти конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США написали письмо президенту Джо Байдену с призывом отправить Украине истребители F-16. Об этом со ссылкой на текст письма пишет издание Politico. Истребители могут оказаться "решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году", а их предоставление Киеву "необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий", подчеркивают авторы обращения, призывая скорее принять решение.

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Эксклюзив DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, но сам Вашингтон не делал обещаний насчет такой помощи.

США хотят отправить аудиторов в Украину

Представители Пентагона, американского Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили в интервью The Wall Street Journal (WSJ), что будут добиваться направления аудиторов непосредственно в зону боевых действий в Украине для усиления контроля за предоставляемой помощью Вашингтона. По данным WSJ, инспекторам до сих пор удавалось выполнять важнейшие надзорные задачи дистанционно с помощью сотрудников в Вашингтоне, Польше и Германии.

СМИ: "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил французский ритейлер Auchan в том, что тот в лице своего российского подразделения стал "оружием агрессии" против Киева. Еще в прошлом году призвал мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она отказалась уйти из России, привело слова министра агентство УНИАН. "Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии", - заявил Кулеба. Реакции компании пока не последовало. The Insider, Le Monde и Bellingcat в совместном расследовании ранее утверждали, что российское представительство с начала войны поставляло товары для российских военных в оккупированных областях Украины.

Расследование в ЕС агрессии РФ против Украины начнется в июле

Международный центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины начнет работу в июле, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, этот центр будет прикреплен к совместной следственной группе, созданной шестью странами-членами Европейского Союза и Украиной, а также будет тесно сотрудничать с Международным уголовным судом. "Необходимо собрать и сохранить доказательства для будущих судебных процессов", - сказал Рейндерс. Он сообщил, что пообщался с Костиным о следующих шагах в деле расследования преступления агрессии и специального трибунала. "Важно найти для него юрисдикцию", - подчеркнул еврокомиссар, добавив, что шаг за шагом этот процесс продолжается.

Костин также подчеркнул, что сейчас не существует эффективного юридического механизма для наказания ответственных за преступление агрессии. С его точки зрения, страны, которые в ООН осудили российскую агрессию в Украине, должны сделать и следующий шаг, чтобы такой механизм возможно было создать.

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