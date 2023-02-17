Обещания Украине в Мюнхене и другие события 359-го дня войны
Даниил Сотников
14 мин. назад
Мировые лидеры обсуждают войну на конференции по безопасности в Мюнхене, сомнения в российском наступлении, российский шпион в немецкой разведке, США - об ударе ВСУ по Крыму.
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На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 17 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.
Мюнхенская конференция: Зеленский уверен в поражении России в 2023 году
В Мюнхене началась международная конференция по безопасности (MSC), на которой по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он выразил уверенность, что Украина может победить в войне уже в этом году. "Голиаф уже начал проигрывать. Голиаф определенно падет в этом году", - сказал Зеленский, сравнив Украину с библейским Давидом, которому пришлось дать отпор "российскому Голиафу".
Зеленский поблагодарил западные государства за оказание военной помощи в борьбе с российской агрессией. "Украинской победе нет альтернативы. Украине в Евросоюзе нет альтернативы. Украине в НАТО нет альтернативы. Нашему с вами единству нет альтернативы. Следовательно, нет и не может быть альтернативы тому, чтобы полностью освободиться от российской агрессии", - сказал президент, призвав союзников быстрее принимать решение о поставках оружия. По его словам, Путин пытается выиграть время и все еще может уничтожить множество жизней, "поэтому нам нужна скорость".
Выступления Шольца и Макрона в Мюнхене
В первый день конференции на ней выступили канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Шольц в своем выступлении подтвердил намерение ФРГ довести расходы на оборону до двух процентов ВВП, но не стал комментировать предложения превысить эту отметку. В то же время глава правительства Германии призвал союзников активней участвовать в поставках танков Украине, пообещав, что Берлин будет способствовать этому решению, обеспечивая логистику и пополнение запасов, а также обучая украинских солдат. "Для меня это - пример того, какого лидерства можно ожидать от Германии", - отметил Шольц.
Что Зеленский потребовал на Мюнхенской конференции
Макрон также призвал союзников усилить поддержку контрнаступления Украины против РФ. По словам французского лидера, Запад готов к "длительному конфликту" в Украине, а сейчас не время для диалога с Россией. Только украинское контрнаступление может позволить впоследствии "вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом", добавил он.
Министр обороны Великобритании усомнился в наступлении РФ
Российская армия в Украине несет огромные потери и не демонстрирует признаков отказа от своей тактики "мясорубки", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, российское наступление "продвигается, если вообще продвигается, на метры, а не километры".
"Нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил", - заявил Уоллес, подчеркнув, что Москве до сих пор удалось достичь лишь серии пробных атак вдоль линии фронта, которые привели к большим потерям. "То, что мы видели, - это продвижение на всех фронтах, но за счет тысяч жизней. На самом деле мы должны поставить под сомнение утверждение о том, что они могут продолжать дальше", - сказал Уоллес газете Financial Times.
По его данным, Россия потеряла с начала вторжения более 180 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также две трети танков.
Россия обстреляла Сумскую область Украины
За прошедшие сутки российские войска обстреляли семь общин Сумской области из артиллерии и минометов, сообщила в Telegram-канале областная военная администрация (ОВА). Согласно ее данным, обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманьская, Хотинская, Новослободская, Белопольская, Краснопольская и Шалыгинская общины. "Всего зафиксировано 69 прилетов и сброс с БПЛА одного взрывного устройства", - говорится в сообщении. В одном из сел взрывами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, но обошлось без человеческих жертв, отмечает ОВА.
Премьер Нидерландов прибыл в Украину
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед началом переговоров глава кабмина возложил венок у "Стены памяти погибших за единство Украины". По итогам встречи Рютте вновь пообещал, что Украина "как можно скорее" получит первую партию танков Leopard-1A5, как только они будут готовы к бою.
До этого премьер Нидерландов посещал Киев в июле 2022 года. Ожидается, что в украинскую столицу также прибудет министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов Лише Шрайнемахер.
Вашингтон поддержал удары по военным объектам в Крыму
США поддерживают удары Украины по российским военным объектам в аннексированном Крыму, заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. "Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", - сказала она.
Даже после завершения войны США продолжат оказывать военную помощь Украине, поскольку нет уверенности, что Россия не возобновит конфликт, пообещала Нуланд. В российском посольстве в США заявление Нуланд назвали "подтверждением позиции России о непосредственной вовлеченности США в конфликт".
Пятеро конгрессменов призвали Байдена передать Украине истребители
Группа из пяти конгрессменов от Демократической и Республиканской партий США написали письмо президенту Джо Байдену с призывом отправить Украине истребители F-16. Об этом со ссылкой на текст письма пишет издание Politico. Истребители могут оказаться "решающими для контроля над воздушным пространством Украины в этом году", а их предоставление Киеву "необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий", подчеркивают авторы обращения, призывая скорее принять решение.
Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Эксклюзив DW
В Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, но сам Вашингтон не делал обещаний насчет такой помощи.
США хотят отправить аудиторов в Украину
Представители Пентагона, американского Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID) заявили в интервью The Wall Street Journal (WSJ), что будут добиваться направления аудиторов непосредственно в зону боевых действий в Украине для усиления контроля за предоставляемой помощью Вашингтона. По данным WSJ, инспекторам до сих пор удавалось выполнять важнейшие надзорные задачи дистанционно с помощью сотрудников в Вашингтоне, Польше и Германии.
СМИ: "Ашан" поставляет товары российским военным в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил французский ритейлер Auchan в том, что тот в лице своего российского подразделения стал "оружием агрессии" против Киева. Еще в прошлом году призвал мир бойкотировать компанию Auchan за то, что она отказалась уйти из России, привело слова министра агентство УНИАН. "Auchan превратился в полноценное оружие российской агрессии", - заявил Кулеба. Реакции компании пока не последовало. The Insider, Le Monde и Bellingcat в совместном расследовании ранее утверждали, что российское представительство с начала войны поставляло товары для российских военных в оккупированных областях Украины.
Расследование в ЕС агрессии РФ против Украины начнется в июле
Международный центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины начнет работу в июле, сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Брюсселе.
По словам еврокомиссара, этот центр будет прикреплен к совместной следственной группе, созданной шестью странами-членами Европейского Союза и Украиной, а также будет тесно сотрудничать с Международным уголовным судом. "Необходимо собрать и сохранить доказательства для будущих судебных процессов", - сказал Рейндерс. Он сообщил, что пообщался с Костиным о следующих шагах в деле расследования преступления агрессии и специального трибунала. "Важно найти для него юрисдикцию", - подчеркнул еврокомиссар, добавив, что шаг за шагом этот процесс продолжается.
Костин также подчеркнул, что сейчас не существует эффективного юридического механизма для наказания ответственных за преступление агрессии. С его точки зрения, страны, которые в ООН осудили российскую агрессию в Украине, должны сделать и следующий шаг, чтобы такой механизм возможно было создать.