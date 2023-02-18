На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 19 февраля (время московское).

В Осло заверили Киев в долгосрочной поддержке

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Норвегия готова помогать Украине в долгосрочной перспективе. "Кто бы ни управлял Норвегией после следующих выборов, - Украина может быть уверена, что у нее будет поддержка для восстановления и самообороны", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в интервью Reuters TV. По словам главы кабмина, Осло выделит Киеву "7,5 млрд евро на пять лет". "Это - наше послание", - добавил он.

Долгосрочные обязательства в отношении Украины считаются важными, поскольку политика США в отношении Украины может быть изменена после следующих президентских выборов, отметило агентство Reuters.

"Некоторые войны заканчиваются из-за полной победы одной или другой стороны, или войны заканчиваются за столом переговоров. Мы хотим, чтобы эта война закончилась - но на условиях, которые решит Украина, - как государство, подвергшееся нападению", - добавил Йонас Гар Стёре.

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Михаил Ходорковский Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Была продемонстрирована здесь общая солидарность с Украиной и общая готовность продолжать поддерживать Украину - по крайней мере, как я видел, еще год", - прокомментировал итоги Мюнхенской конференции по безопасности в беседе с DW критик Кремля, бывший совладелец и глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. "Было сказано, что "мы не устали". Мы удваиваем поставки… Это очень четко сформулировал премьер-министр Великобритании (Риши Сунак. - Ред.), и будем помогать столько, сколько нужно", - добавил он.

Боррель выступил за закупки ЕС боеприпасов для Украины

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступает за идею закупок Евросоюзом боеприпасов от имени своих членов для помощи Украине. Соответствующее предложение Боррель озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким образом глава европейской дипломатии поддержал премьер-министра Эстонии Каю Каллас. "Я полностью согласен с предложением эстонского премьера, и мы работаем над этим, и это сработает", - подчеркнул Боррель.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, по всей видимости, отверг предложения основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина присоединиться к возобновленной информационной кампании против Минобороны РФ, предполагая, что инициатива может не восстановить ослабевающее влияние владельца группы компаний "Конкорд". Об этом говорится в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW). В Telegram 18 февраля Кадыров написал: "Любое назначение верховным главнокомандующим (Путиным. - Ред.), любой приказ, любая задача - каждое из таких решений нами поддерживается". "У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, - прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы", - добавил он. До этого Пригожин навестил в клинике командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова. Как констатировали в ISW, речь шла о "попытке Пригожина заручиться поддержкой Кадырова". При этом аналитики отмечают, что различия в отношении Пригожина и Кадырова к Минобороны РФ заметны. На этом фоне Пригожин, по всей видимости, активизирует информационную кампанию против оборонного ведомства, заявив 18 февраля, что "Группа Вагнера" не подчиняется министерству и не имеет никакого отношения к российской армии, пишет ISW.

ВС Украины: У российских войск возникли проблемы с обслуживанием модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-300

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У российских войск возникли проблемы с обслуживанием модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-300, сообщил в оперативной сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины . По данным Генштаба, проблемы связаны с логистическим обеспечением подразделений. В частности, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести плановое обслуживание техники в боевых условиях россиянам приходится отправлять системы на заводы-производители, утверждается в сообщении.

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В третий и заключительный день Мюнхенской конференции будет обсуждаться будущая архитектура безопасности в Европе на фоне агрессивной войны РФ против Украины. В частности, запланирована подиумная дискуссия глав правительств Швеции и Эстонии Ульфа Кристерссона и Кайи Каллас с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем. Ожидаются выступления мэра Киева Виталия Кличко и сопредседателя Социал-rдемократической партии Германии Ларса Клингбайля (Lars Klingbeil).

DW ведет прямую трансляцию с Мюнхенской конференции по безопасности с синхронным переводом на русский язык.

ОВА: Россияне обстреляли Донецкую и Днепропетровскую области

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Утром 19 февраля российские войска нанесли ракетный удар по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы Донецкой ОВА Павла Кириленко. По его словам, под обстрел попали две многоэтажки и автомобили.

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В ночь на 19 февраля российские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале. При обстреле повреждены четыре многоэтажных здания, одноэтажный дом и частное предприятие.

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Российские музыканты Юрий Шевчук и Дмитрий Емельянов выпустили новый антивоенный видеоклип на совместный сингл "Родина, вернись домой". Над созданием клипа, размещенного на официальном канале группы "ДДТ" в YouTube, кроме самого Шевчука, работал кинорежиссер, сценарист и актер Александр Котт.

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Будапешт намерен поддерживать связи с Москвой и призывает другие страны делать то же самое, несмотря на то, что ЕС пытается выступить единым фронтом против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая с ежегодным обращением к нации.

"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и рекомендуем всему западному миру то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал Орбан.

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Спустя год после введения санкций странами Запада Россия в экономическом плане больше похожа на Иран, нежели на страну G20, считает заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. США, по его словам, будут продолжать работу по ослаблению российской экономики до тех пор, пока Москва не прекратит свое незаконное вторжение в Украину, и примут меры для пресечения возможностей обхода санкций, сообщает американский телеканал CNN, в распоряжении которого есть речь чиновника.

Правительство США обсуждало с Маском использование Украиной спутников Starlink

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Правительство США обсуждало с предпринимателем Илоном Маском использование Украиной спутников Starlink. Об этом в интервью NBC рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее компания SpaceX приняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, объяснив этот шаг тем, что сервис не предназначен для использования в качестве оружия.

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Реестр убытков Украины в ходе войны с РФ будет создан в форме международной организации, сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, финансированием организации будут заниматься Нидерланды. Реестр будет размещен в Гааге. После его создания будет сформирована комиссия по рассмотрению требований компенсации.

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Финляндия вступит в НАТО без Швеции, если правительство Турции не одобрит заявку Стокгольма, заявил министр обороны Финляндии Микко Савола. При этом он отметил, что предпочел бы, чтобы обе страны присоединились к альянсу вместе. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской агрессии против Украины. В настоящее время их одобрили все страны блока, за исключением Турции и Венгрии.

Китай может стать посредником между Россией и Украиной

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Роль Китая в качестве посредника в конфликте Москвы и Киева может послужить сдерживающим фактором для России. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "Страна.ua". "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией", - заявил Кулеба.

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Вашингтон вновь предостерег Пекин от оказания помощи России в ее войне против Украины, включая помощь в обходе наложенных странами Запада санкций. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с отвечающим за внешнюю политику членом Политбюро ЦК Компартии КНР Ваном И.

"Я предостерег Китай от оказания материальной поддержки России. Я также подчеркнул важность поддержания открытых линий связи", - написал Блинкен в Twitter.

Макрон хочет победы Украины в войне, но против того, чтобы Россию "раздавили"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет победы Украины в войне, но не желает, чтобы Россия была раздавлена. "Я не думаю, как некоторые, что что мы должны стремиться к полному поражению России, напасть на нее на ее территории. Эти наблюдатели в первую очередь хотят раздавить Россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", - сказал он в интервью французским СМИ.

Макрон также предположил, что ни одна из сторон конфликта не получит подавляющего преимущества на поле боя. "Я хочу, чтобы Украина могла отстаивать свою позицию, но убежден, что в конечном итоге это не закончится военным путем", - указал президент Франции.

Хроника событий 18 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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