G7 в Мюнхене договорилась усилить санкционное давление на РФ

На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ежегодном обращении к нации вновь призвал к незамедлительному прекращению огня в Украине и переходу к переговорам о мире. В то же время Будапешт не намерен отказываться от экономических связей с Москвой, добавил глава венгерского правительства. Венгрия изолирована внутри западных блоков из-за своей политики в отношении России, считает Орбан, возлагая ответственность за это на Германию.

ВОЗ поблагодарила Германию за гумпомощь Украине

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Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) поблагодарило Германию за большой объем гуманитарной помощи Украине по линии организации. ФРГ со взносами в размере 37 млн евро в 2022 году стала крупнейшим донором экстренной помощи ВОЗ Украине и соседним странам, принимающих беженцев, - таким как Молдова, Польша и Румыния. Об этом заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge). Из Германии поступило почти 30 процентов от общей суммы взносов, подчеркнул Клюге.

Как следует из данных на сайте ВОЗ, по состоянию на октябрь 2022 года организация собрала на оказание экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним государствам, принимающим беженцев, 135 млн долларов (127 млн евро). Больше всего к тому моменту выделила Германия (30,6 млн долларов/28,8 млн евро), Главное управление по гражданской защите и операциям по оказанию гуманитарной помощи (ECHO) предоставило 20,3 млн долларов (19,1 млн евро). Еще 8 млн поступили от Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН и более 26 млн - от различных структур США.

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Нидерланды собираются выслать около 10 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Вопке Хукстра. Его слова привело на своем сайте издание RTL Nieuws. Шаг предпринимается потому, что Россия не хочет выдавать визы нидерландским дипломатам, которые должны работать в посольстве в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге, передало RTL Nieuws. Переговоры по этому вопросу между двумя странами зашли в тупик. Министр Хукстра охарактеризовал происходящее как "значительный шаг". В кабинете министров Нидерландов утверждают, что Россия якобы продолжает пытаться направить в страну сотрудников разведки под дипломатическим прикрытием. В 2022 году семнадцать российских дипломатов были высланы из Нидерландов в связи с обвинениями в шпионаже, напомнило издание. Российское торговое представительство в Амстердаме должно быть закрыто с 21 февраля. Генеральное консульство Нидерландов в Санкт-Петербурге закроется 20 февраля, указали в правительстве королевства.

Кулеба: У Украины нет юридических препятствий для использования кассетных бомб

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Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков 17 февраля потребовал от Запада предоставить Киеву кассетные бомбы и фосфорные боеприпасы для защиты от агрессии РФ. Как передало агентство dpa, это вызвало критику, в частности, главы комитета бундестага по делам Европы Антона Хофрайтера (Anton Hofreiter, "Союз90"/"зеленые"). Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, заключенной в мае 2008 года. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 февраля напомнил, что Киев не присоединялся к конвенции. "С юридической точки зрения никаких препятствий для этого нет. И если мы получим их (кассетные боеприпасы. - Ред.), мы будем использовать их исключительно против вооруженных сил Российской Федерации", - заявил Кулеба. По его утверждению, у Украины есть доказательства того, что Россия использует этот вид боеприпасов. РФ также не присоединилась к конвенции.

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Еврокомиссия (ЕК) изучает, какие страны подрывают санкционный режим ЕС в отношении России. Об этом заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. "Мы видим, что с некоторыми странами возникают новые схемы торговли. У ЕС есть спецпредставитель, который будет следить за этим", - указал Домбровскис в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. Существует опасность размывания санкций через поставки в третьи страны. Таким путем в Россию могут попасть так называемые товары двойного назначения, отметил эксперт. На вопрос, имел ли он в виду Турцию и Армению, Домбровскис ответил: "Их (подобных государств. - Ред.) - больше, мы видим нетипичные торговые схемы - не только с этими странами". ЕС также обсуждает проблему с Китаем, добавил замглавы ЕК.

В Мюнхене на фоне конференции по безопасности прошел ряд демонстраций

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Демонстрации в Мюнхене (Kai Pfaffenbach/REUTERS) Фото: Kai Pfaffenbach/REUTERS

В Мюнхене прошли несколько демонстраций, организованных различными политическими силами по случаю международной конференции по безопасности. Самой многочисленной стала акция объединения "Мюнхен встает" (München steht auf). По данным полиции, на площади Кёнигсплац собрались около 10 тысяч участников, призывавших к миру в рамках кампании "Помиритесь" (Macht Frieden).

Около 2700 человек вышли на демонстрацию против конференции по безопасности. Акция прошла под лозунгом "Переговоры вместо стрельбы - разоружение вместо вооружения". На другой городской площади полиция насчитала около тысячи участников митинга "Вместе против войны". Для обеспечения безопасности в городе на дежурство в выходные вышли 4500 полицейских из Баварии и других федеральных земель, а также 300 сотрудников федеральной полиции.

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На вопрос, какая продукция наиболее оперативно нужна Украине для противостояния агрессии РФ, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил: "Боеприпасы, артиллерия, танки". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и госсекретарь США Энтони Блинкен также присутствовали на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Баербок повторила свое требование к союзникам предоставить Киеву боевые танки Leopard 2.

Писториус: Германия твердо придерживается цели в два процента ВВП на оборону

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Германия "твердо придерживается обещания о двух процентах" своего валового внутреннего продукта (ВВП), которые Берлин хочет направить на оборону как член НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на Мюнхенской конференции по безопасности. "Как вы знаете, нам еще предстоит пройти определенный путь, чтобы достичь этой цели", - констатировал он, пообещав упорно работать, чтобы Германия достигла цели.

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Камала Харрис Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с вице-президентом США Камалой Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в британском правительстве. "Они согласились, что важно думать не только о насущных потребностях Украины, но и о том, как международное сообщество может сделать так, чтобы Украина никогда больше не столкнулась с подобными угрозами", - подчеркнули в пресс-службе кабмина. Политики выразили уверенность, что в Украине речь идет "о глобальной войне", - как с точки зрения ее влияния на продовольственную и энергетическую безопасность в мире, так и с точки зрения последствий для международно признанных норм, таких как суверенитет отдельных стран. Сунак и Харрис осудили те страны, которые "поддерживают усилия Путина в политическом и военном планах".

Глава МИД Эстонии выступает за создание спецтрибунала для расследования преступлений агрессии против Украины

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал DW на Мюнхенской конференции по безопасности, что выступает за создание специального международного трибунала для привлечения к ответственности российского руководства, развязавшего войну в Украине. "Есть несколько разных точек зрения на то, как решать этот вопрос: должен ли быть специальный трибунал по преступлениям российской агрессии, созданный на основе мандата Генеральной Ассамблеи (ООН. - Ред.), или это должен быть какой-то гибридный вид трибунала", - отметил Рейнсалу. "Я решительно поддерживаю первый вариант, потому что он дает рычаг для преодоления иммунитетов" президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, добавил глава МИД Эстонии. "В противном случае мы остановимся на полдороге, а это неприемлемо", - подчеркнул министр.

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Запад мог бы предотвратить полномасштабное российское вторжение в Украину, если бы более решительно отреагировал на аннексию РФ Крыма в 2014 году. Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то войны бы не было", - сказала глава кабмина, назвав "большой ошибкой" тот факт, что западные страны не отреагировали более сплоченным фронтом. По мнению Марин, российское руководство решило, что полномасштабное вторжение будет похоже на аннексию Крыма, а войну можно легко и быстро выиграть в течение нескольких недель. "Теперь мы должны извлечь уроки из текущей ситуации. Я думаю, что самый важный урок - не быть наивными", - сказала Марин, подчеркнув, что укрепление вооруженных сил демократическими странами является единственным путем к миру и сохранению международного порядка.

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Майя Санду Фото: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance

Россия уже ведет гибридную войну против Молдовы, заявила президент страны Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам Санду, власти РФ оплатили протесты, "чтобы свергнуть законно избранное правительство". Как отметила глава государства, Кишинев узнал о новом плане Москвы. Российская сторона "пытается привезти людей из-за пределов страны, чтобы организовать насильственные протесты" для последующей организации переговоров по проведению парламентских выборов, заявила Санду. По ее оценкам, было зафиксировано много кибератак, ложных сообщений о бомбах. Все это направлено на дестабилизацию общества и на использование сложной экономической ситуации, чтобы вывести протестующих на улицы, свергнуть кабмин и привести к власти пророссийское правительство, уверена президент Молдовы.

G7 в Мюнхене договорилась усилить санкционное давление на РФ

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"Группа семи" ("большая семерка", G7) в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, договорилась продолжать поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Японии, председательствующей в G7. Министры призовут третьи страны прекратить оказывать помощь России. Это - первая очная встреча глав МИД "семерки" в этом году, она продлилась около часа, передало агентство "Интерфакс-Украина". В переговорах принимал участие глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина может получить приглашение в Североатлантический альянс. "Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО. - Ред.) и начнет свой путь в альянс", - цитирует Стефанчука агентство "Интерфакс-Украина". В эфире национального телемарафона спикер отметил, что среди тем, которые обсуждаются в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, - "вопросы, связанные с приглашением Украины в НАТО". Саммит альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

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Американский сенатор (демократ, от штата Аризона) и бывший астронавт Марк Келли прокомментировал угрозы России сбивать коммерческие спутники Соединенных Штатов и других стран Запада, прозвучавшие в октябре 2022 года. "Это очень опасно", - заявил Келли, отвечая на вопрос корреспондента DW на Мюнхенской конференции по безопасности. Сенатор считает, что при подобных угрозах мир может оказаться в ситуации, когда низкая околоземная орбита станет никому не нужна. По мнению сенатора, это - большая угроза для экономик мира. "Я бы предостерег Россию от подобных действий", - заявил он. На вопрос, какой будет в таком случае реакция США, сенатор ответил: "Мы оценим наши возможности".

++17.10++

Польша готовит запуск центра для ремонта основных боевых танков Leopard. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, участвующий в Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы польского кабмина, он обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "В Польше мы создали различные производственные мощности для боеприпасов разного калибра для нашего обеспечения, а также для Украины", - добавил Моравецкий. "Вместо того чтобы говорить, что Россия не может победить или что Украина не может быть побеждена, мы должны изменить парадигму и сказать: Украина должна победить. Россия должна быть побеждена", - написал премьер в Twitter. Ранее состоялись переговоры с представителями немецкой оружейной промышленности, отметило агентство dpa.

Кулеба: Киев заинтересован в инициативе Китая, н о вопрос территориальной целостности Украины не подлежит обсуждению

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Дмитрий Кулеба (фото из архива) Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В интересах Киева, чтобы Китай сыграл свою роль в поисках мира, но вопрос территориальной целостности Украины не подлежит обсуждению. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. Таким образом министр отреагировал на анонсированный ранее Китаем план по политическому урегулированию в Украине. "Мы будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - заявил ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.

++16.40++

Глава американского Центра анализа европейской политики (CEPA) Алина Полякова в беседе с DW на Мюнхенской конференции по безопасности выразила уверенность, что "если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа с невероятными долгосрочными последствиями для руководства США". Специалист констатировала, что Россия уже начала новое наступление в Украине. "Думаю, что решающий момент наступит, когда мы поймем, сможет ли Украина разрушить сухопутный мост, благодаря которому Россия сейчас контролирует Крым", - добавила Полякова.

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Российские военные взяли под контроль село Гряниковка в Харьковской области, утверждает представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В Генштабе ВС Украины ранее говорили, что в течение минувших суток "отбиты атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области".

Генсек НАТО призвал не бояться поставлять оружие Украине

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Йенс Столтенберг Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от неоправданной осторожности при поставках вооружений Украине. "Некоторые опасаются, что наша поддержка Украины сопряжена с рисками эскалации, но самым большим риском является победа российского президента Владимира Путина, опций вообще без всякого риска не существует", - заявил Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. "Если Путин победит в Украине, то он и другие авторитарные правители решат, что они могут применять силу и получать то, чего они хотят. Это сделает мир опаснее, а НАТО уязвимее. Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", - указал Столтенберг.

В качестве конкретного примера необходимости сдерживания руководитель альянса привел Китай. "Мы знаем, что Китай очень внимательно следит за тем, какую цену платит Россия или какой приз он получит за агрессию. То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Азии. Если Путин победит в Украине, то это повлияет на расчеты и решения, которые Пекин принимает в своей части мира", - подчеркнул генсек НАТО.

++16.10++

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетные атаки ВС РФ по Украине 18 февраля. "Только за последние сутки были обстреляны 10 областей Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые", - подчеркнул глава украинского государства. "Каждого, кто осуществляет этот постоянный террор, будет ждать справедливое наказание", - добавил Зеленский.

++16.03++

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посетил встречу министров G7 в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности. "Будут скорые поставки оружия (Киеву. - Ред.) и новые санкции" в отношении Москвы, подчеркнул Кулеба. По его словам, участники переговоров обсудили, что необходимо для победы Украины в 2023 году. "Россия должна осознать, что мы не устали противодействовать ее агрессии", - подчеркнул Кулеба.

Сунак: Великобритания незамедлительно поможет другим странам, способным предоставить Украине самолеты

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил уверенность, что реакция международного сообщества на агрессию РФ в Украине не была достаточно сильной. Сунак выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Как подчеркнул глава британского кабмина, необходимо изучить вопрос, как сделать так, чтобы "Россия заплатила за восстановление Украины" после завершения войны. По мнению премьера, конфликт в Украине в настоящий момент переживает "поворотный момент". Самое время - активизировать поставки Киеву, подчеркнул он. Сунак добавил, что Великобритания незамедлительно поможет другим странам, способным предоставить Украине самолеты. Британский премьер также напомнил, что Лондон ведет подготовку украинских пилотов.

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Анналена Бербок Фото: DW

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) высоко оценила китайскую инициативу по урегулированию, но в то же время исключила возможность уступки России каких-либо территорий. Справедливый мир предполагает, "что тот, кто нарушил территориальную целостность, а именно - Россия, выведет свои войска из оккупированной страны", - заявила немецкий политик на Мюнхенской конференции по безопасности. "Мир во всем мире основан на том, что мы все признаем территориальную целостность и суверенитет каждого государства", - подчеркнула Бербок. В то же время очевидно, что необходимо использовать "любой шанс" для достижения мира, добавила она.

Харрис: Россия совершила преступления против человечности в Украине

++15.07++

Администрация американского президента Джо Байдена считает, что Россия совершила "преступления против человечности" во время войны в Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис. Она выступила на Мюнхенской конференции по безопасности. "В случае с действиями России в Украине мы изучили доказательства, мы знаем правовые стандарты, и нет никаких сомнений: это - преступления против человечности", - подчеркивалось в речи Харрис, подготовленной по случаю конференции. "США формально установили, что Россия совершила преступления против человечности", - указала она. "Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководству, которое соучаствует в этих преступлениях, вы будете призваны к ответу", - добавила Харрис.

Харрис обвинила российские войска в "широкомасштабных и систематических" атаках на мирное население в Украине. "Их действия - это нападение на наши общие ценности и нашу общую человечность", - подчеркнула она. Это - первый случай, когда Соединенные Штаты официально назвали действия России в Украине преступлениями против человечности. Вице-президент США перечислила список преступлений, которые, по ее оценкам, были совершены ВС РФ в Украине - включая изнасилования и пытки.

Если президент России Владимир Путин думает, что сможет взять верх, пережидая ситуацию, "то он сильно ошибается", подчеркнула политик. "Время - не на его стороне", - резюмировала она.

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Риши Сунак Фото: Henry Nicholls/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул необходимость изучения вопроса об укреплении обороны Украины в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили в офисе Сунака. "Премьер-министр подчеркнул необходимость для союзников думать не только об обеспечении мира в краткосрочной перспективе, но и об укреплении долгосрочной обороны Украины", - подчеркивается в заявлении. Политики указали на важность сохранения рекордного уровня международной поддержки Украины. Они согласились, что недавние предложения о поставках основных боевых танков и другого оборудования Киеву будут способствовать "изменению ситуации на местах", добавили в офисе.

Китай выступает за политическое урегулирование кризиса в Украине

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил позицию Пекина по войне России против Украины. "Мы выступим с предложениями. Речь идет о позиции Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявил Ван И. "Мы будем твердо стоять на стороне мира и диалога", - добавил он. Ван И подверг критике силы, которые, по его мнению, преследуют свои геополитические интересы и в меньшей степени учитывают страдания жителей Украины. Китайский политик призвал поддерживать "принципы Устава ООН". Хаос и конфликты, от которых страдает мир в настоящее время, были вызваны несоблюдением этого устава, уверен Ван И.

++14.13++

На здании, где ранее располагался парламент Бранденбурга, на горе Браухаусберг близ центра Потсдама, нарисовали флаги РФ и символ Z. Об этом 17 февраля сообщила газета Der Tagesspiegel. Здание неофициально известно как "Кремль". Четыре триколора нарисованы на крыше и под тремя каменными арками, между ними - буквы Z в зеркальном отображении и символы V. Здание и прилегающая территория обысканы, злоумышленники не найдены. Представитель полиции Дэниэль Кайп (Daniel Keip) отметил, что были также зафиксированы повреждения здания в результате вандализма. Владелец строения проинформирован и займется удалением граффити. Буквами Z и V помечены военная техника и униформа военнослужащих, участвующих в войне, развязанной Кремлем в Украине. Ряд федеральных земель Германии ввел уголовную ответственность за публичную демонстрацию буквы Z. Административный суд в Гамбурге 25 октября 2022 года приговорил водителя, разместившего на заднем стекле своего автомобиля символ Z, к штрафу в 4000 евро.

++14.00++

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с генеральным директором Rheinmetall Армином Паппергером (Armin Papperger) для обсуждения пути увеличения производства вооружений для Киева и его союзников. "Мы также обсудили крупные проекты по укреплению потенциала Украины в области танков и бронетехники, как в краткосрочной, так и в долгосрочной" перспективах, отметил Кулеба. "Rheinmetall готов к наращиванию взаимодействия", - добавил украинский министр.

Хроника событий 18 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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