ВОЗ поблагодарила Германию за гуманитарную помощь Украине
Даниил Сотников
1 ч. назад
На Германию приходится почти треть всей гуманитарной помощи, поступающей в Украину по линии ВОЗ, заявили в европейском бюро организации.
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Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) благодарит Германию за большой объем гуманитарной помощи Украине по линии организации. ФРГ со взносами в размере 37 млн евро в 2022 году стала крупнейшим донором экстренной помощи ВОЗ Украине и соседним странам, принимающих беженцев, таким как Молдова, Польша и Румыния, заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) в субботу, 18 февраля. Из Германии поступило почти 30 процентов от общей суммы взносов, подчеркнул Клюге.
ВОЗ собрала 127 млн евро на гуманитарную помощь Украине
По последним данным, доступным на сайте ВОЗ, по состоянию на октябрь 2022 года организация собрала на оказание экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним государствам, принимающим беженцев, 135 млн долларов США (127 млн евро).
Больше всего к тому моменту выделила Германия (30,6 млн долларов или 28,8 млн евро), Главное управление по гражданской защите и операциям по оказанию гуманитарной помощи (ECHO) выделило 20,3 млн долларов (19,1 млн евро). Еще 8 млн поступили от Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН и более 26 млн - от различных структур США.
По словам Клюге, пожертвования позволили закупить и распределить срочно необходимые товары для нуждающихся, включая лекарства, медицинское оборудование, машины скорой помощи и электрогенераторы.