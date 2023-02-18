ВОЗ поблагодарила Германию за гуманитарную помощь Украине

На Германию приходится почти треть всей гуманитарной помощи, поступающей в Украину по линии ВОЗ, заявили в европейском бюро организации.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) благодарит Германию за большой объем гуманитарной помощи Украине по линии организации. ФРГ со взносами в размере 37 млн евро в 2022 году стала крупнейшим донором экстренной помощи ВОЗ Украине и соседним странам, принимающих беженцев, таким как Молдова, Польша и Румыния, заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) в субботу, 18 февраля. Из Германии поступило почти 30 процентов от общей суммы взносов, подчеркнул Клюге.

ВОЗ собрала 127 млн евро на гуманитарную помощь Украине

По последним данным, доступным на сайте ВОЗ , по состоянию на октябрь 2022 года организация собрала на оказание экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним государствам, принимающим беженцев, 135 млн долларов США (127 млн евро).

Больше всего к тому моменту выделила Германия (30,6 млн долларов или 28,8 млн евро), Главное управление по гражданской защите и операциям по оказанию гуманитарной помощи (ECHO) выделило 20,3 млн долларов (19,1 млн евро). Еще 8 млн поступили от Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН и более 26 млн - от различных структур США.

По словам Клюге, пожертвования позволили закупить и распределить срочно необходимые товары для нуждающихся, включая лекарства, медицинское оборудование, машины скорой помощи и электрогенераторы.

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