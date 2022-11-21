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Киев во время блэкаутаФото: Roman Pilipey/EPA-EFE
КонфликтыУкраина

ВОЗ: Зимой жизни миллионов украинцев окажутся под угрозой

Даниил Сотников
3 ч. назад

Россия уже совершила более 700 атак на систему здравоохранения Украины, а свои дома в поисках тепла покинут до 3 млн украинцев.

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Из-за разрушения гражданской инфраструктуры предстоящая зима в Украине станет опасной для жизни миллионов жителей страны, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время визита в Киев в понедельник, 21 ноября. 

"Разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения и украинского народа", - предупредил Клюге, подчеркнув, что российские обстрелы разрушили или повредили половину энергетической инфраструктуры Украины.

По прогнозу ВОЗ, порядка 2-3 млн жителей Украины зимой покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. "Мы помогаем системе здравоохранения Украины подготовиться к зиме. Это включает в себя аварийный ремонт медицинских учреждений и отопительной инфраструктуры, а также поддержание энергоснабжения", - рассказал Клюге.

ВОЗ зафиксировала более 700 атак РФ на систему здравоохранения Украины

По словам Клюге, ВОЗ уже зафиксировала 703 случая российских атак на систему здравоохранения Украины. "Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей", - объяснил он.

Синоптики ожидают, что в некоторых частях страны температура зимой опустится до минус 20 градусов, и многие семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров, использование генераторов, работающих на дизельном топливе, или электрических обогревателей, продолжил Клюге. 

Это приведет к дополнительным рискам для здоровья, в том числе из-за воздействия токсичных веществ, объяснил он. Кроме того, ожидается сезонный всплеск заболеваний вирусными респираторными инфекция, в том числе коронавирусом и обычным гриппом.

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