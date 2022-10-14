ВОЗ: Атаки на Украину требуют "эскалации помощи"

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения обеспокоено состоянием здоровья жителей Украины в связи с массированными обстрелами ее территории в последние дни и приближающейся зимой. Украине требуется "эскалация гуманитарной помощи" со стороны других стран и международных организаций, заявил региональный директор ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) в пятницу, 14 октября, на пресс-конференции в Копенгагене.

Первоочередной задачей, по словам Клюге, является оперативное реагирование на ущерб, нанесенный системе здравоохранения Украины. Во-вторых, нужно неотложно удовлетворить медицинские потребности людей, которые находятся на освобожденных ВСУ территориях. Наконец, в-третьих, нужно подготовиться к комплексным угрозам, которые несет зима.

Клюге подчеркнул, что слишком много людей сейчас живут в Украине в тяжелых условиях, вынуждены переезжать с места на место и часто не имеют доступа к отоплению. В ближайшие месяцы это может привести к массовым обморожениям, пневмонии, инсультам, сердечным приступам и другим тяжелым состояниям. "Наступающая суровая зима может оказаться особенно опасной для уязвимых людей", - предупредил региональный директор ВОЗ, пообещав, что его организация продолжит работу в Украине с сделает все возможное для оказания помощи ее населению.

Украине нужен "ракетный щит" для защиты от обстрелов

10 октября, в понедельник, Россия выпустила свыше 80 ракет по Киеву, Харькову, Львову и другим городам Украины. В результате погибли 23 человека и были ранены около ста. Многие удары были нанесены по критически важдным объектам инфраструктуры, в разных регионах страны возникли перебои с энергоснабжением и связью. 11 октября обстрелы были продолжены.

Массированные обстрелы Украины вызвали осуждение международного сообщества. Германия и США пообещали ускорить поставки Киеву современных систем ПВО. Президент Владимир Зеленский поручил разведке установить личности всех причастных к ним. Украина попросила у G7 помощи в создании эффективного противоракетного щита.

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