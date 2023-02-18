  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Премьер Финляндии Санна Марин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Санна Марин и Урсула фон дер ЛяйенФото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance
КонфликтыФинляндия

Премьер Финляндии указала на нерешительность Запада по Крыму

Даниил Сотников
1 ч. назад

Более решительная реакция стран Запада на аннексию Крыма Россией позволила бы избежать полномасштабной войны, считает Санна Марин.

https://p.dw.com/p/4Ngsh

Запад мог бы предотвратить полномасштабное российское вторжение в Украину, если бы более решительно отреагировал на аннексию Крыма в 2014 году, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

"Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то войны бы не было", - сказала она, назвав "большой ошибкой" тот факт, что западные страны не отреагировали более единым фронтом. По мнению Марин, российское руководство решило, что полномасштабное вторжение будет похоже на аннексию Крыма, а войну можно легко и быстро выиграть в течение нескольких недель.

"Теперь мы должны извлечь уроки из текущей ситуации. Я думаю, что самый важный урок - не быть наивными", - сказала Марин, подчеркнув, что укрепление вооруженных сил демократическими странами является единственным путем к миру и сохранению международного порядка. По ее мнению, нужны рычаги против авторитарных стран. Подобные государства необходимо заставить дважды подумать, действительно ли они хотят применить насилие против других, заключила финский премьер.

Фон дер Ляйен - за гарантии производителям вооружений

Выступавшая вместе с Марин председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Европе необходимо ускорить стандартизированное производство оружия и боеприпасов. Недопустимо, чтобы "нам пришлось ждать месяцы и годы, прежде чем мы снова сможем позаботиться о себе", указала она.

"Теперь мы должны делать то, что мы делали во время пандемии", - сказала фон дер Ляйен, говоря о гарантиях оборонных закупок для поставщиков, чтобы те могли быстрее инвестировать в производство и увеличивать объемы поставок. Глава Еврокомиссии имела в виду контракты с фармацевтическими компаниями для ускорения производства вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.

Фон дер Ляйен вновь призвала союзников усилить военную поддержку Украины. "Мы должны сделать еще один шаг и сохранить по-настоящему массовую поддержку", - заявила она. Это необходимо для того, чтобы "империалистические планы" президента России Владимира Путина "полностью провалились", подчеркнула глава Еврокомиссии.

Смотрите также:

Хойсген о "красных линиях" в поддержке Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экс-советник Меркель - о возможной войне за Крым и поддержке Украины Западом

Экс-советник Меркель - о возможной войне за Крым и поддержке Украины Западом

"Если Украина может вернуть Крым, ее надо в этом поддержать", - заявил в интервью DW председатель Мюнхенской конференции по безопасности и многолетний советник Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген. Но видит ли дипломат шансы для мирного урегулирования российско-украинского конфликта? И в чем была ошибка ЕС с российской пропагандой?
Политика6 декабря 2022 г.07:36 мин.
external

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Будет ли Киев просить Берлин об истребителях? Интервью нового посла Украины в Германии (01.02.2023)

Почему для Украины важны западные самолеты-истребители? Будет ли она просить их у Берлина? Почему нужно обязательно вернуть Крым? Какие гарантии безопасности нужны Киеву? Об этом и другом посол Украины в Германии Алексей Макеев - в интервью DW.
Политика2 февраля 2023 г.11:54 мин.
Глава американского Центра анализа европейской политики Алина Полякова на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксперт: "Если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа"

Эксперт: "Если Россия победит в Украине, это будет геополитическая катастрофа"

О том, как Вашингтон видит сегодня ситуацию с войной России против Украины, DW спросила Алину Полякову, главу американского Центра анализа европейской политики.
Политика3 ч. назад
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген

G7 в Мюнхене договорилась усилить санкционное давление на РФ

Конфликты2 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Светлана Тихановская и Джан Дюндар

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

"Загадка Тихановской" - фильм DW на Мюнхенской конференции

Политика2 ч. назад
Евгений Пригожин во время похорон бойцов ЧВК "Вагнер", 24 декабря 2022 года

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Экс-боец ЧВК "Вагнер": Пригожин хочет стать королем Донбасса

Конфликты14 ч. назад
Российское месторождение нефти (фото из архива)

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Нефть как оружие против Запада? Зачем РФ сокращает добычу

Экономика и бизнес13 ч. назад
Демонстрация в Приштине в первую годовщину провозглашения независимости Косово, 17 февраля 2009 г.

15 лет Косово: путь к независимости

15 лет Косово: путь к независимости

Политика20 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности

Обещания Украине в Мюнхене и другие события 359-го дня войны

Обещания Украине в Мюнхене и другие события 359-го дня войны

Конфликты20 ч. назад
Карикатура - карикатурный председатель Госдумы Вячеслав Володин сидит перед табличкой, на которой слово "спикер" заменено на "говорун".

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Закон о запрете иностранных слов: кем станет спикер Володин?

Общество17 февраля 2023 г.
На главную страницу