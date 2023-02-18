Премьер Финляндии указала на нерешительность Запада по Крыму

Запад мог бы предотвратить полномасштабное российское вторжение в Украину, если бы более решительно отреагировал на аннексию Крыма в 2014 году, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля.

"Если бы мы более резко отреагировали на Крым, то войны бы не было", - сказала она, назвав "большой ошибкой" тот факт, что западные страны не отреагировали более единым фронтом. По мнению Марин, российское руководство решило, что полномасштабное вторжение будет похоже на аннексию Крыма, а войну можно легко и быстро выиграть в течение нескольких недель.

"Теперь мы должны извлечь уроки из текущей ситуации. Я думаю, что самый важный урок - не быть наивными", - сказала Марин, подчеркнув, что укрепление вооруженных сил демократическими странами является единственным путем к миру и сохранению международного порядка. По ее мнению, нужны рычаги против авторитарных стран. Подобные государства необходимо заставить дважды подумать, действительно ли они хотят применить насилие против других, заключила финский премьер.

Фон дер Ляйен - за гарантии производителям вооружений

Выступавшая вместе с Марин председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Европе необходимо ускорить стандартизированное производство оружия и боеприпасов. Недопустимо, чтобы "нам пришлось ждать месяцы и годы, прежде чем мы снова сможем позаботиться о себе", указала она.

"Теперь мы должны делать то, что мы делали во время пандемии", - сказала фон дер Ляйен, говоря о гарантиях оборонных закупок для поставщиков, чтобы те могли быстрее инвестировать в производство и увеличивать объемы поставок. Глава Еврокомиссии имела в виду контракты с фармацевтическими компаниями для ускорения производства вакцин против коронавируса SARS-CoV-2.

Фон дер Ляйен вновь призвала союзников усилить военную поддержку Украины. "Мы должны сделать еще один шаг и сохранить по-настоящему массовую поддержку", - заявила она. Это необходимо для того, чтобы "империалистические планы" президента России Владимира Путина "полностью провалились", подчеркнула глава Еврокомиссии.

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