Япония сообщила о крупнейшем увеличении военных расходов

Япония направит на укрепление оборонного потенциала 320 млрд долларов в ближайшие 5 лет, что сделает ее военный бюджет третьим в мире.

Япония анонсировала пятилетний план на 320 млрд долларов по крупнейшему наращиванию своего военного потенциала со времен Второй мировой войны, сообщает агентство Reuters в пятницу, 16 декабря.

Япония, таким образом, станет третьей страной по величине военных расходов в мире после США и Китая. Стратегия предусматривает рост ежегодных военных трат с 1 до 2 процентов от ВВП в 2027 финансовом году. Как отмечат агентство Bloomberg, в следующем году военные расходы Японии вырастут на 57 процентов по сравнению с текущим бюджетом.

Премьер-министр Фумио Кисида, комментируя новый план, назвал этот шаг "поворотным моментом в истории" страны. По его словам, наращивание мощностей стало "ответом на различные вызовы безопасности, с которыми сталкивается" Япония.

Увеличение военных расходов вызвано вторжением РФ в Украину

На планы японского правительства повлияло созданный Россией прецедент вторжения в Украину, который может использовать Китай для нападения на Тайвань, отмечает Reuters. В обновленной стратегии безопасности страна рассматривает Китай как "наибольший стратегический вызов", а Россию - как "вызывающую беспокойство" о безопасности.

Потенциальная агрессия Китая в отношении Тайваня будет угрожать близлежащим японским островам, нарушит поставки полупроводников и может перекрыть маршруты нефтетанкеров, пишет агентство. "Это устанавливает новый курс для Японии. При правильном выполнении силы самообороны станут настоящей эффективной силой мирового уровня", - цитирует Reuters экс-командующего японским флотом Ёдзи Коду.

В стратегии говорится, что Токио сталкивается с "самой тяжелой и сложной ситуацией с безопасностью" со времен Второй мировой войны. Одновременно страна обещает придерживаться "политики, ориентированной исключительно на самооборону", и "не становиться военной державой". Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в девятой статье Конституции страны, написанной после Второй мировой войны.

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