День 269-й войны: Риши Сунак впервые посетил Украину

На 269-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Генштаб: Россия усиливает военное присутствие в Луганске

По данным Генерального штаба ВСУ, в оккупированном Луганске увеличилось количество подразделений российских войск. "В населенных пунктах Красное и Семейкино в Луганской области противник размещает личный состав в оставленных домах и принудительно выселяет гражданское население в другие населенные пункты", - говорится в вечерней оперативной сводке .

За текущие сутки россияне нанесли два ракетных удара и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает украинское командование. От ракетного удара пострадали объекты гражданской инфраструктуры города Святогорск. В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили склад боеприпасов противника.

Кроме того, подтверждено огневое поражение российских войск 17 ноября в населенном пункте Михайловка на территории Запорожской области, говорится в сводке Генштаба. Потери противника в Михайловке составили более 30 человек ранеными и погибшими. Еще около 60 человек российские войска потеряли вблизи Михайловки Скадовского района Херсонской области.

РФ сообщила о сорванных атаках ВСУ в Харьковской и Луганской областях

Со своей стороны Минобороны РФ сообщило, что российские военные предотвратили атаки подразделений ВСУ в Харьковской и Луганской областях.

В частности, на Купянском направлении "сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ" из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, добавив, что убиты более 60 военных, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера".

На Лиманском направлении, по словам Конашенкова, "пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка" Луганской области. Уничтожено "до 50 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", сказал он. В Донецкой области, по данным Минобороны РФ, убиты более 120 украинских военнослужащих, уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

Замминистра обороны Украины: ВСУ могут войти в Крым в декабре

ВСУ могут войти в аннексированный Россией Крым к концу декабря, а сама война России против Украины может завершиться весной 2023 года. Такое мнение высказал в интервью британскому телеканалу Sky News заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Отвечая на вопрос о перспективе возвращения Крыма под контроль Украины, он заявил, что Россия может столкнуться с таким явлением, как "черный лебедь" - то есть неожиданным событием внутри страны, - которое "поможет Украине преуспеть в Крыму". При этом Гаврилов подчеркнул, что Киев не прекратит сопротивление российской агрессии, даже с учетом угрозы применения РФ тактического ядерного оружия.

В Киев с визитом прибыл новый премьер-министр Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 ноября прибыл с официальным визитом в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Видео встречи двух лидеров в Мариинском дворце в Киеве было размещено на странице Сунака в Twitter. "Британия знает, что означает бороться за свободу. Мы с вами до конца" - сказано в сопровождающем видеоролик сообщении на английском и украинском языках.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и достигнем желаемых результатов", - прокомментировал встречу Зеленский в Telegram-канале.

Это первый визит Сунака в украинскую столицу с момента вступления в должность главы британского правительства почти месяц назад. В ходе встречи с Зеленским он объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 57,5 млн евро), говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании . Этот пакет включает в себя 125 зенитных орудий и технологии для противодействия иранским беспилотникам-камикадзе, в том числе радары и средства радиоэлектронной борьбы.

Саммит АТЭС решительно осудил агрессию России в Украине

Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговой декларации, принятой 19 ноября в Бангкоке, решительно осудили агрессию России против Украины и призвали Москву к "полному и безоговорочному" выводу войск из соседней страны.

Война в Украине усугубляет ситуацию в мировой экономике, причиняет огромные человеческие страдания, усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в документе. В то же время в нем оговорено, что с решительным осуждением войны выступает "большинство членов" АТЭС, но "были и другие взгляды и разные оценки ситуации". Кто именно не согласился с итоговой формулировкой, не уточняется.

Кулеба: Украине и миру нужна победа, а не ничья

Вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене, сообщает МИД в Киеве.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться ежесекундно", - сказал Кулеба. По его словам, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны, как эта, должны завершаться победой добра над злом". Кулеба призвал партнеров работать вместе над достижением главной цели - победы Украины.

Ранее Владимир Зеленский отверг возможность временного прекращения огня в войне с Россией, пояснив, что такой шаг позволил бы Москве лишь собраться с силами и усугубил бы обстановку на фронте. Полноценный мир может быть установлен лишь путем окончательного уничтожения российской агрессии, заявил президент Украины в видеообращении на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе.

Более девяти тысяч российских военных погибли в Украине

Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, достигло 9001. Из них 259 человек попали в армию в результате мобилизации. Сетевое издание "Медиазона" 19 ноября обновило статистику, которую журналисты ведут вместе с коллегами из Русской службы BBC и волонтерами.

В подсчетах учтены лишь сведения из открытых источников: публикации местных властей, СМИ и родственников погибших. Авторы статистики подчеркивают, что реальные потери российской армии намного больше.

Генпрокуратура Украины: С начала войны погибли 437 детей

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину погибли 437 детей, 837 детей получили ранения, сообщила Генпрокуратура Украины. Эти цифры не учитывают актуальных данных с мест активных боевых действий, говорится в сообщении. По данным ведомств, больше всего детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. Сообщается также, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 2719 учебных заведений, 332 из них разрушены полностью.

В освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева

В Херсон впервые после нападения России на Украину прибыл поезд из Киева - так называемый "поезд Победы". Он выехал из украинской столицы 18 ноября в 22.14. Билеты на него, по данным украинских СМИ, приобрели 200 пассажиров. Днем ранее вокзал Херсона подключили к электричеству и восстановили там водоснабжение. Железнодорожное сообщение с городом возобновили спустя неделю после его освобождения от российской оккупации.

Однако, по данным украинских властей, многие жители Херсонской области хотят уехать в более безопасные районы. В связи с этим Киев объявил о начале добровольной эвакуации населения из Херсона и других освобожденных от оккупантов районов на юге страны. Как сообщила в ходе брифинга вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, речь идет прежде всего об уязвимых категориях граждан, которые не могут себя обеспечить, в частности, о пожилых людях. "Каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обеспечение", - отметила она.

The Bell выяснил имена владельцев военного канала "Рыбарь"

Создателями Telegram-канала "Рыбарь", где публикуется военная аналитика, зачастую поддерживающая российскую агрессию в Украине, являются бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны РФ Михаил Зинчук и программист Денис Щукин. К такому выводу пришло независимое деловое издание The Bell, проведя собственное расследование. До сих пор канал, единственный из крупных прокремлевских ресурсов в Telegram, оставался анонимным.

"Рыбарь" постоянно выкладывает подробные фронтовые сводки и отличается высоким качеством карт военных действий. Кроме этого, в канале регулярно комментируют "фейки" о войне. В специальную рубрику выделяются публикации людей и проектов, объявленных в России "иностранными агентами" или "нежелательными организациями".

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