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Саммит АТЭС в ТаиландеФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Саммит АТЭС решительно осудил агрессию России в Украине

Даниил Сотников
46 мин. назад

В итоговой декларации встречи в верхах осуждается российское вторжение в Украину, но оговаривается, что среди участников саммита "были и другие взгляды и разные оценки ситуации".

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Участники саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в итоговом заявлении решительно осудили агрессию России против Украины и призвали Москву к "полному и безоговорочному" выводу войск из соседней страны. Об этом говорится в итоговой декларации саммита, принятой в субботу, 19 ноября, в Бангкоке.

Война в Украине усугубляет ситуацию в мировой экономике, причиняет огромные человеческие страдания, усиливает энергетическую и продовольственную нестабильность, говорится в документе. В то же время в нем оговорено, что с решительным осуждением войны выступает "большинство членов" АТЭС, но "были и другие взгляды и разные оценки ситуации". Кто именно не согласился с итоговой формулировкой, не уточняется.

"Отмечая, что АТЭС не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьезные последствия для мировой экономики", - говорится в заявлении.

АТЭС - это форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В числе других в нем участвуют Россия, а также Китай, который в целом воздерживается от критики действия Кремля в Украине.

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