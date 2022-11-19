The Bell выяснил имена владельцев военного канала "Рыбарь"

На пророссийский канал с военной аналитикой подписаны более миллиона человек. До недавнего времени он оставался единственным подобным ресурсом, чьи владельцы сохраняли анонимность.

Создателями Telegram-канала "Рыбарь", где публикуется военная аналитика, зачастую поддерживающая российскую агрессию в Украине, являются бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны РФ Михаил Зинчук и программист Денис Щукин. К такому выводу пришло независимое деловое издание The Bell , проведя собственное расследование. До сих пор канал, единственный из крупных прокремлевских ресурсов в Telegram, оставался анонимным.

Интерес журналистов вызвала популярность "Рыбаря", на которого ссылались такие авторитетные медиа, как CNN и Bloomberg, а также американский Институт изучения войны (ISW). Число подписчиков канала в октябре превысило 1,1 млн. "Рост естественный, признаков накруток нет", - констатирует The Bell. По состоянию на довоенную дату 23 февраля аудитория канала составляла лишь 38 тысяч пользователей. Летом авторы "Рыбаря" даже стали переводить свои посты на другие языки - сперва только на английский, затем еще на французский, немецкий, испанский и итальянский.

О чем пишет "Рыбарь"

"Рыбарь" стабильно выкладывает подробные фронтовые сводки и отличается высоким качеством карт военных действий. Кроме этого, в канале регулярно комментируют "фейки" о войне. В специальную рубрику выделяются публикации людей и проектов, объявленных в России "иностранными агентами" или "нежелательными организациями".

"Качество контента "Рыбаря" бывает неровным. Авторы канала вполне способны аргументированно и объективно разоблачать фейковые украинские документы, распространяемые менее разборчивыми Z-источниками. Но зачастую и сами публикуют откровенные и грубоватые фейки", - утверждают журналисты The Bell.

Расследователи также обратили внимание, что ресурс с начала войны собирает и обнародует координаты украинских боевых позиций и стратегических объектов "для облегчения работы союзных сил", причем "по прямому согласованию" .

Риторика "Рыбаря" не позволяет отнести его ни к одной из групп влияния в окружении президента Путина. Канал критически высказывался о Минобороны и вступался за командующего Центральным военным округом Александра Лапина, которого глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал разжаловать до рядового за сдачу украинского Лимана. "В некоторых случаях "Рыбарь", несмотря на всю критику Минобороны, явственно отрабатывает его заказы: так, после начала мобилизации канал начал публиковать серию видео о подготовке призванных на военных полигонах МО. Все ролики снабжены водяными знаками и представлены как собственная работа "Рыбаря", но в реальности представляют собой нарезку видео, публикующихся на официальном канале министерства", - отмечает The Bell.

Как искали владельцев канала

В марте 2020 года авторы "Рыбаря" рассказали о себе подписчикам таким образом: "Нас всего двое. Военный переводчик-специалист по OSINT’y и политтехнолог, представитель старинной аристократии. У нас обоих за плечами специфический опыт и багаж знаний, благодаря которым мы можем себе позволить с насмешкой говорить об уровне военно-аналитической экспертизы в России и постсоветском пространстве".

Журналисты тщательно изучили чат, связанный с каналом - "Рыбарную №1", и ники его участников. Одним из них оказался Денис Щукин, сам называвший себя одним из администраторов "Рыбаря". Используя данные, которые этот человек упоминал в чате, The Bell нашел много других сведений о нем - отчество, возраст, информацию о работе переводчиком, автором "Минобороны", колумнистом прокремлевской газеты "Столетие" и программистом, а также о судимости по "хакерским" статьям о вредоносных программах и нарушении авторских прав.

Расследователи написали Щукину в Telegram и задали вопросы о канале. "На данном этапе это лишено смысла. Я не собираюсь деанонимировать сотрудников, выдавать что-то, что можно использовать против нас, а ведь вам это и надо (у вас ведь либеральное издание). Так что извините, но нет. Спасибо за беседу", - ответил он.

В расследовании The Bell помог читатель

После выхода первой части расследования с журналистами связался человек, лично знающий второго создателя "Рыбаря", имя которого сразу установить не получилось. Читатель The Bell не помнил фамилию владельца канала, но смог сообщить номер его телефона. Вновь обратившись к публикациям в "Рыбаре" и "Рыбарной №1", издание выяснило, что речь идет о Михаиле Звинчуке. По образованию он военный переводчик с арабского. Несколько лет Звинчук проработал в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. Уже после создания "Рыбаря" переводчик некоторое время сотрудничал с РИА "ФАН". Это агентство входит в медиахолдинг "Патриот", попечительский совет которого возглавляет Евгений Пригожин, вербующий заключенных в ЧВК Вагнера.

Михаил Звинчук, получив в Telegram вопросы от журналистов The Bell, сначала написал, что его "с кем-то перепутали". Расследователи указали на его аккаунт в "Рыбарной №1" и старые посты в "Живом журнале". "Боже! Лучше деанон, чем читать то, что писал 20 лет назад", - отреагировал Звинчук, но в дальнейшей переписке не подтвердил и не опроверг свою причастность к "Рыбарю", а потом перестал поддерживать разговор.

Смотрите также: