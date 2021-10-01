 ″ОВД-Инфо″ представил энциклопедию ″иноагентов″ в России | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2021

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Россия

"ОВД-Инфо" представил энциклопедию "иноагентов" в России

В проекте "Инотека" указана краткая информация о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными". Авторы проекта призвали отменить законы об "иноагентах".

Участник демонстрации в Санкт-Петербурге прикрепил к клетчатой рубашке лист бумаги с надписью Иностранный агент.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" в пятницу, 1 октября запустил проект "Инотека". Это своеобразная энциклопедия лиц и организаций, признанных властями России "иностранными агентами" или "нежелательными", с краткой информацией о каждом из них.

На момент публикации в "Инотеке" числились 217 НКО со статусом "иностранного агента", 50 организаций, признанных в РФ нежелательными, и более 70 СМИ-"иноагентов". Министерство юстиции России несколькими днями ранее внесло портал "ОВД-Инфо" в реестр общественных организаций - "иноагентов".

Законодательство об "иностранных агентах" направлено "на ослабление и уничтожение институтов гражданского общества", подчеркнули инициаторы идеи. Правозащитники призвали отменить действие соответствующих нормативных актов.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

ЕС неоднократно критиковал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России, указывали в Брюсселе.

Смотрите также:

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Контекст

ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся "иноагентами"

Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.  

"Медиазона", "ОВД-Инфо", Верзилов и сотрудники "Голоса" причислены к "иноагентам"

Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)  

Минюст опять расширил список СМИ-"иноагентов": туда попал и The Insider (27.07.2021)  

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