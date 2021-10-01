"ОВД-Инфо" представил энциклопедию "иноагентов" в России

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" в пятницу, 1 октября запустил проект "Инотека". Это своеобразная энциклопедия лиц и организаций, признанных властями России "иностранными агентами" или "нежелательными", с краткой информацией о каждом из них.

На момент публикации в "Инотеке" числились 217 НКО со статусом "иностранного агента", 50 организаций, признанных в РФ нежелательными, и более 70 СМИ-"иноагентов". Министерство юстиции России несколькими днями ранее внесло портал "ОВД-Инфо" в реестр общественных организаций - "иноагентов".

Законодательство об "иностранных агентах" направлено "на ослабление и уничтожение институтов гражданского общества", подчеркнули инициаторы идеи. Правозащитники призвали отменить действие соответствующих нормативных актов.

Статус СМИ-"иноагента" могут получить и физлица

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.

ЕС неоднократно критиковал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России, указывали в Брюсселе.

Смотрите также: