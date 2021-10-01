"ОВД-Инфо" представил энциклопедию "иноагентов" в России

В проекте "Инотека" указана краткая информация о лицах и организациях, признанных в России "иностранными агентами" или "нежелательными". Авторы проекта призвали отменить законы об "иноагентах".
Правозащитный портал "ОВД-Инфо" в пятницу, 1 октября запустил проект "Инотека". Это своеобразная энциклопедия лиц и организаций, признанных властями России "иностранными агентами" или "нежелательными", с краткой информацией о каждом из них.
На момент публикации в "Инотеке" числились 217 НКО со статусом "иностранного агента", 50 организаций, признанных в РФ нежелательными, и более 70 СМИ-"иноагентов". Министерство юстиции России несколькими днями ранее внесло портал "ОВД-Инфо" в реестр общественных организаций - "иноагентов".
Законодательство об "иностранных агентах" направлено "на ослабление и уничтожение институтов гражданского общества", подчеркнули инициаторы идеи. Правозащитники призвали отменить действие соответствующих нормативных актов.
Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году и первоначально касалось некоммерческих организаций. Согласно ему, "иноагентом" может стать любая НКО, получающая финансирование из-за границы и занимающаяся "политической деятельностью". А в 2017 году в стране был принят закон о СМИ-"иноагентах". С учетом последующих изменений такой статус могут получить не только юридические, но и физические лица.
ЕС неоднократно критиковал российские законы о "нежелательных организациях" и "иностранных агентах". Оба нормативных акта противоречат международным обязательствам России и основополагающим документам в области прав человека и оказывают негативное влияние на работу гражданского общества в России, указывали в Брюсселе.
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Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.
Сразу почти 30 физических и юридических лиц внесены в России в перечни "иностранных агентов". В частности, в них вошли учредитель "Медиазоны", ее издатель и главред, медиапроект "ОВД-Инфо" и сотрудники движения "Голос".