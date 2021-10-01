 ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 01.10.2021

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Россия

ФСБ назвала данные, за сбор которых становятся "иноагентами"

Полный перечень проблемных данных имеет объем в девять страниц. Эти данные не являются гостайной, но, по мнению ФСБ, могут быть использованы против госбезопасности России.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве

Здание ФСБ в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала приказ с перечнем сведений, за сбор которых можно получить статус "иноагента", сообщили в четверг, 30 сентября, российские СМИ со ссылкой на приказ ФСБ, датированный еще 28 сентября. Список данных, разработанных в соответствии с поправками в законодательство, одобренными Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года, включает 60 пунктов и имеет объем в 9 страниц.

Эти сведения не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться иностранными государствами и организациями в ущерб госбезопасности России. Стать "иноагентом" можно, к примеру, за сбор и передачу данных о финансовых проблемах "Роскосмоса" или о закупках, проводимых армией.

Иностранный паспорт не защитит от присвоения в РФ статуса "иноагента"

Статус "иноагента" можно получить и за сбор сведений о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров, а также о "строительстве и развитии" войск и воинских формирований. Проблемой может стать сбор информации о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК, и "сведений о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках".

При этом неважно, является ли претендент на занесение в реестр "иноагентов" гражданином России или иностранцем - признать "иноагентом" за сбор этих данных в интересах иностранного источника, согласно действующему законодательству, можно вне зависимости от наличия иностранного паспорта.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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