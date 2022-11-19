Более девяти тысяч российских военных погибли в Украине

259 из 9001 поименно подтвержденных журналистами погибших были мобилизованными. Подсчет совместно с волонтерами ведут издания "Медиазона" и BBC.

Число поименно подтвержденных случаев гибели российских военных, участвовавших во вторжении в Украину, достигло 9001. Из них 259 человек попали в армию в результате мобилизации . Сетевое издание "Медиазона" в субботу, 19 ноября, обновило статистику, которую журналисты ведут вместе с коллегами из Русской службы BBC и волонтерами.

В подсчетах учтены лишь сведения из открытых источников: публикации местных властей, СМИ и родственников погибших. Авторы статистики подчеркивают, что реальные потери российской армии намного больше.

В начале ноября журналисты подтвердили данные о 8294 смертях. За две недели в списки погибших попали еще 707 бойцов, причем 144 из них - мобилизованные. "Это не означает, что все они погибли недавно: от смерти на фронте до публичного сообщения иногда проходят недели или даже месяцы", - уточняет "Медиазона".

Журналистам известно место гибели 71 мобилизованного. В двадцати случаях это Херсонское направление фронта, включая Херсон и область, еще в шести - город Сватово в Луганской области, а в четырех - село Павловка в Донецкой.

"Частичную" мобилизацию в России президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Тогда власти собирались призвать в армию около 300 тысяч резервистов. Несмотря на рапорт главы Минобороны Сергея Шойгу о выполнении этого плана и окончании мобилизации, соответствующий указ Путин не подписывает. На фронт, по словам Шойгу, к началу ноября направлены 87 тысяч мобилизованных.

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