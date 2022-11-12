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Сенатор Марк Келли (фото из архива)Фото: Kevin Dietsch/Getty Images
ПолитикаСША

Демократы сохранили место в Сенате США от штата Аризона

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Бывший астронавт, демократ Марк Келли сохранил место в Сенате от Аризоны, его соратник по партии Адриан Фонтес занял пост госсекретаря штата.

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Демократ Адриан Фонтес занял пост госсекретаря по итогам промежуточных выборов в штате Аризона, одержав победу над соперником-республиканцем Марком Финчемом. Как напомнило в субботу, 12 ноября, агентство AP, Финчем в 2021 году присутствовал на митинге 6 января, предшествовавшем штурму Капитолия, а позднее выражал уверенность в том, что избранный президентом США Джо Байден - нелегитимен. 

Кроме того, республиканец выступал за значительные изменения в законодательстве штата и пользовался поддержкой экс-президента США Дональда Трампа. После победы на первичных выборах в августе Марк Финчем заявил, что хочет восстановить верховенство закона на выборах в штате, и добавил: "Прямо сейчас у нас царит беззаконие".

Адриан Фонтес - бывший морской пехотинец и местный прокурор, который сделал ставку в ходе кампании на обещаниях защитить избирательные права.

Демократы отстояли место в Сенате от штата Аризона

Между тем на промежуточных выборах в Конгресс США демократы отстояли свое место в Сенате от штата Аризона. Бывший астронавт Марк Келли одержал победу над республиканским соперником - Блейком Мастерсом, сообщили телеканалы CNN и CBS. Это означает, что Демократической партии, представителем которой является президент США Джо Байден, не хватает всего одного места, чтобы сохранить большинство в Сенате.

Промежуточные выборы в США

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

В штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря, заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. Кроме того, имеют значение итоги по штату Невада. Там разрыв между демократом Катрин Кортез Масто и республиканцем Адамом Лаксалтом составляет всего 800 голосов, результаты могут определиться в ближайшие часы. В случае равного распределения мест в Сенате решающим становится голос вице-президента, демократа Камалы Харрис.

В Палате представителей Конгресса США республиканцы, по оценкам аналитиков, будут иметь свыше 220 голосов. Для простого большинства там достаточно 218. В целом Демократической партия президента Джо Байдена продемонстрировала лучший результат, чем предсказывали аналитики.

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