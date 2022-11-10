  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Наклейки с надписью "Я проголосовал"
Фото: CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE
ПолитикаСША

В США продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах

Павел Мыльников
14 мин. назад

Республиканцы сохраняют перевес над демократами при подсчете голосов на выборах в Палату представителей США.

https://p.dw.com/p/4JIhX

В США в ночь на четверг, 10 ноября, продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах. В Конгрессе представители Республиканской партии сохраняют небольшой перевес над оппонентами из Демократической партии, следует из данных телекомпании CNN.

Так, на выборах в Сенат у республиканцев пока 49 мест, а у демократов - 48. На выборах в Палату представителей перевес Республиканской партии над Демократической пока выражен более отчетливо - 209 мест против 191. Для достижения большинства в нижней палате американского законодательного органа требуются 218 мест. А для большинства в Сенате необходимо получить 51 место.

В то же время данные медиакомпании ABC указывают на равенство обеих политических сил в Сенате (по 48 мест) и более заметный разрыв в Палате представителей (211 мест у республиканцев и 197 у демократов).

На выборах губернаторов различных штатов США пока 22 место за демократами и 24 за республиканцами, отмечает ABC. На момент публикации были подсчитаны не все голоса.

Кроме того, на выборах в Сенат США в штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря. Об этом заявил в среду, 9 ноября, госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

В первом туре голосования ни один из кандидатов не получил больше половины голосов, необходимых для победы в этом штате. Выборы в Джорджии могут стать ключевыми в борьбе за большинство в Сенате

Что итоги выборов принесут Байдену и Трампу

Президент США Джозеф Байден и бывший президент США Дональд Трамп
Джозеф Байден (слева) и Дональд Трамп

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

Потеря демократами большинства в обеих палатах создаст трудности для действующего президента США Джозефа Байдена, поскольку республиканцы смогут блокировать его повестку в Конгрессе. Кроме того, предшественник Байдена на посту главы Белого дома, Дональд Трамп, по мнению наблюдателей, может воспользоваться успехом соратников по Республиканской партии и в ближайшее время объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

Смотрите также:

Что Дональд Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Член Сената Техаса о запрете абортов в штате и президентских выборах в США (12.11.2021)

Член Сената Техаса о запрете абортов в штате и президентских выборах в США (12.11.2021)

Член Сената Техаса Брайан Хьюз выступает за запрет абортов. В интервью DW он стремится объяснить, почему считает такую позицию правильной. Кроме того, сенатор ответил на критические вопросы по поводу якобы имевших место нарушений на президентских выборах в США. Conflict Zone - это не просто интервью, а настоящий Hard Talk.
Политика12 ноября 2021 г.26:01 мин.
external

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)

В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.
Политика8 февраля 2021 г.02:46 мин.
Табличка со словами поддержки в адрес Украины в магазине в городе Парма, штат Огайо

Будут ли США и далее помогать Украине? Что решат американские избиратели

Будут ли США и далее помогать Украине? Что решат американские избиратели

Американцы с восточно-европейскими корнями обычно голосуют за консерваторов. На этот раз может быть иначе. Война в Украине стала темой избирательной кампании в США накануне промежуточных выборов.
Конфликты6 ноября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские солдаты едут в грузовике в Крыму

СМИ: Российские войска окапываются на севере Крыма

Конфликты30 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Data Background - 3d Illustration

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Новый указ Лукашенко легализует в РБ слежку в интернете

Цифровые технологии17 ч. назад
Veranstaltung "Women in Tech"

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Как белоруски помогают белорускам войти в сферу IT

Цифровые технологии21 ч. назад
вебстраница компании NSO Group на экране смартфона

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Как страны ЕС занимаются слежкой за собственными гражданами

Политика2 ч. назад
Владивостокский морской торговый порт

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Морские порты России: обвал или стабильное развитие?

Экономика и бизнес3 ч. назад
Киев после российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, 31 октября 2022 года - троллейбус на фоне многоэтоажного дома с темными окнами

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Пункты обогрева, точки WiFi. Киев готовится к блэкауту

Общество20 ч. назад
Восстановление разрушенных войной домов на Черниговщине - кирпичи и строения

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Как на Черниговщине восстанавливают разрушенное войной жилье

Общество9 ноября 2022 г.
На главную страницу