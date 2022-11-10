В США продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах

Республиканцы сохраняют перевес над демократами при подсчете голосов на выборах в Палату представителей США.

В США в ночь на четверг, 10 ноября, продолжается подсчет голосов на промежуточных выборах. В Конгрессе представители Республиканской партии сохраняют небольшой перевес над оппонентами из Демократической партии, следует из данных телекомпании CNN.

Так, на выборах в Сенат у республиканцев пока 49 мест, а у демократов - 48. На выборах в Палату представителей перевес Республиканской партии над Демократической пока выражен более отчетливо - 209 мест против 191. Для достижения большинства в нижней палате американского законодательного органа требуются 218 мест. А для большинства в Сенате необходимо получить 51 место.

В то же время данные медиакомпании ABC указывают на равенство обеих политических сил в Сенате (по 48 мест) и более заметный разрыв в Палате представителей (211 мест у республиканцев и 197 у демократов).

На выборах губернаторов различных штатов США пока 22 место за демократами и 24 за республиканцами, отмечает ABC. На момент публикации были подсчитаны не все голоса.

Кроме того, на выборах в Сенат США в штате Джорджия состоится второй тур, он назначен на 6 декабря. Об этом заявил в среду, 9 ноября, госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер.

В первом туре голосования ни один из кандидатов не получил больше половины голосов, необходимых для победы в этом штате. Выборы в Джорджии могут стать ключевыми в борьбе за большинство в Сенате

Что итоги выборов принесут Байдену и Трампу

Джозеф Байден (слева) и Дональд Трамп

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. На них переизбран весь состав Палаты представителей (435 мест) и треть Сената (35 мест из ста). Кроме того, в 36 штатах избраны новые губернаторы.

Потеря демократами большинства в обеих палатах создаст трудности для действующего президента США Джозефа Байдена, поскольку республиканцы смогут блокировать его повестку в Конгрессе. Кроме того, предшественник Байдена на посту главы Белого дома, Дональд Трамп, по мнению наблюдателей, может воспользоваться успехом соратников по Республиканской партии и в ближайшее время объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах.

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