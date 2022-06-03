Спикер Верховной рады Стефанчук в Берлине: съездил не зря?

"Вы целых 80 минут разговариваете по телефону с российским президентом, а завтра приезжает в Германию, в Берлин председатель украинского парламента, вы же до этой минуты отказываете ему во встрече для беседы". С таким упреком лидер немецкой консервативной оппозиции Фридрих Мерц (Friedrich Merz) обратился в ходе дебатов в бундестаге 1 июня к канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) - за день до приезда Руслана Стефанчука в Берлин.

На тот момент встреча спикера Верховной рады Украины с главой правительства Германии и в самом деле не была запланирована. Информация о ней появилась только более суток спустя, вечером, 2 июня. Причем, назначена она была на 8 утра этой пятницы, которая уже давно была расписана по минутам в ведомстве федерального канцлера.

Что мешает канцлеру съездить в Киев

На правительственной пресс-конференции в этот же день, проходившей уже после встречи Стефанчука и Шольца, представитель канцлера сделал вид, что ничего необычного не произошло. И это вовсе не оппозиция, как предположил корреспондент DW, вынудила главу правительства ФРГ все-таки принять спикера Верховной рады. Дело, дескать, в том, что в ту среду процесс согласования точного времени встречи еще продолжался.

Андрей Мельник за словом в карман не лезет

Как бы то ни было, почти спонтанную утреннюю беседу Стефанчука с канцлером ФРГ можно считать успехом украинской дипломатии и, возможно, посла Андрея Мельника, давно критикующего Шольца за недостаточные, с его точки зрения, поддержку и внимание к Украине, а также - за отказ канцлера съездить в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.

Определенная натянутость в двусторонних политических отношениях возникла в середине апреля после того, как украинцы дали понять федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), что его приезд в Киев вместе с лидерами Польши и стран Балтии был бы не кстати. В Берлине это восприняли как афронт, как неуважение к главе немецкого государства, а Шольц прямо заявил, что в такой ситуации не видит для себя возможности ехать в Киев.

Стефанчук пригласил Шольца выступить в Верховной раде

В начале мая Штайнмайер и Зеленский поговорили по телефону, прояснили отношения, после чего инцидент считается исчерпанным. Шольц, однако, по-прежнему уклоняется от визита в Украину, теперь, правда, по другим причинам: "Я не буду вставать в очередь к группе людей, которые ездят туда и сразу обратно с остановкой на фото. Если уж (ехать в Киев - Ред.), то речь всегда должна идти о конкретных вещах".

До сих пор Шольц и Зеленский общались только телефону или видеосвязи

На встрече в эту пятницу Руслан Стефанчук вновь пригласил Олафа Шольца в Киев - в частности, для того, чтобы выступить в Верховой раде. "Он меня поблагодарил, и теперь остается надеяться, что он приглашение примет", - цитирует спикера агентство dpa.

Так, поедет теперь Шольц в Киев, спросили журналисты его официального представителя? "Беседа была очень приятной, Стефанчук выразил удовлетворение тем, что канцлер в своем правительственном заявлении объявил о предстоящих дальнейших поставках Украине тяжелых вооружений, - рассказал Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). - Что же касается приглашения, то канцлер доброжелательно принял его к сведению". О конкретно же запланированных визитах главы правительства ФРГ его ведомство информирует только тогда, когда они уже согласованы и известна точная дата.

Тем временем в Киеве уже побывали немецкие министры иностранных дел, охраны окружающей среды и ядерной безопасности, а также председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas).

Депутаты бундестага поддерживают курс Киева на вступление в ЕС

Еще одной темой переговоров Стефанчука с Шольцем была просьба Украины предоставить ей статус кандидата в члены Европейского Союза. Конкретного ответа, поддерживает ли официальный Берлин такую просьбу или нет, ни спикер Верховной рады, ни журналисты на правительственной пресс-конференции нет получили. Бюхнер только напомнил слова канцлера о том, что у ЕС есть очень четкие принципы и критерии членства в союзе, важные для обеспечения его сплоченности - экономические, правовые, политические…

В пятницу, 3 июня, Стефанчук был почетным гостем на пленарном заседании бундестага

Больший успех имел Руслан Стефанчук в бундестаге, с депутатами которого он встречался в четверг в рамках расширенного совместного заседания внешнеполитического комитета и по делам Европы. Его заявление о том, что Украина не желает оказаться в конце концов "колонией или буферной зоной России", не претендует на ускоренную процедуру присоединения к Евросоюзу и готова полностью выполнить Копенгагенские критерии вступления в ЕС немецкие парламентарии встретили бурными аплодисментами.

Представители всех фракций, за исключением правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ) однозначно высказались за предоставление на саммите ЕС в конце июня Украине кандидатского статуса. Председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) из фракции "зеленых" назвал такой статус важным сигналом России, свидетельствующим о том, "что мы готовы защищать наши ценности". А Михаэль Линк (Michael Link) из СвДП предостерег, что отказ Украине в таком статусе президент России Владимир Путин расценил бы как свою победу.

В пользу кандидатского статуса Украине высказались также представители консервативной и левой оппозиции. И только депутат еврокритичной АдГ Харальд Вейель (Harald Weyel) предостерег Стефанчука от, как он выразился, заказа билета на "Титаник".

В бундестаге в настоящее время ведутся межфракционные консультации по выработке проекта резолюции с требованием поддержать заявку Украины на кандидатский статус. Влияние немецких парламентариев не следует недооценивать: их совместная резолюция в конце апреля стала одной из существенных причин, побудивших правительство Германии начать поставки Украине и тяжелых вооружений.

Беседа с президентом ФРГ "с глазу на глаз"

В пятницу днем, перед отъездом Стефанчука домой, его принял в своей берлинской резиденции федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Это была первая встреча главы германского государства с высокопоставленным украинским политиком после апрельского "недоразумения".

Встреча во дворце Бельвю была камерной, без прессы и заявлений для печати. На официальном сайте президента Германии после ее окончания была размещена только одна фотография, сделанная во время беседы Штайнмайера и Стефанчука. И никаких пресс-релизов. А на вопрос корреспондента DW, о чем, собственно, шла речь, представитель немецкого президента отвечать отказался: "Беседа была с глазу на глаз".

Сам Стефанчук, однако, перед визитом к Штайнмайеру говорил, что рассчитывает на его помощь в стремлении Украины присоединиться к ЕС. "Я надеюсь, что президент Штайнмайер будет руководствоваться великой миссией вернуть Украину в европейскую семью народов, - приводит dpa слова спикера Верховной рады. - Он должен стать одним из тех, кто откроет Украине дверь".

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