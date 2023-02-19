Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны с Украиной

Лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук выпустил видеоклип против войны России с Украиной. В новой песне "Родина, вернись домой" он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Клип снят Шевчуком в сотрудничестве с продюсером и композитором Дмитрием Емельяновым, сообщил интернет-портал Zvuki.ru в субботу, 18 февраля.

Стихотворение "Родина, вернись домой" Шевчук написал прошлым летом - через несколько месяцев после начала войны России против Украины. Ближе к годовщине вторжения рокер положил его на музыку и записал песню. "Не сходи с ума - это не твоя война", - призывает слушателей Шевчук.

Юрий Шевчук неоднократно высказывался против войны в Украине. Он занимает последовательно пацифистскую позицию и выступал против любых войн, включая военные действия в Чечне, Южной Осетии и везде в мире.

Штраф за "дискредитацию" российской армии

В прошлом году Шевчук был оштрафован на 50 тыс. рублей по обвинению в дискредитации действий российской армии. Поводом для штрафа стало антивоенное заявление, сделанное им в мае на концерте в Уфе. Концерты его группы "ДДТ" в России после начала войны в Украине часто переносились или отменялись "по техническим причинам".

Летом прошлого года СМИ сообщили о существовании списка запрещенных в России артистов, выступавших против войны в Украине. Среди них - группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов. Всего в списке более пятидесяти имен. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов, некоторые были признаны Минюстом России "иностранными агентами".

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