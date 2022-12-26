Рогозину извлекли осколок после ранения в Донецке

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был успешно прооперирован в Москве, у него извлекли осколок, застрявший после обстрела в Донецке. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на помощника Рогозина в понедельник, 26 декабря.

"Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка", - сказал он, добавив, что "операция прошла успешно" и Рогозин "идет на поправку".

Рогозин попал под обстрел в Донецке

Рогозин, который с ноября возглавляет группу военных советников "Царские волки", оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям сепаратистов в Донбассе, был ранен 22 декабря при обстреле гостиницы и ресторана в Донецке, где он отмечал свой день рождения. Об обстоятельствах обстрела Рогозин рассказал в своем Telegram-канале. Он получил контузию и осколочное ранение.

На следующий день после обстрела врачи в "ДНР" сообщили, что не смогли извлечь осколок из позвоночника. "Рогозин оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем", - сообщил его помощник 22 декабря. Позднее Рогозин был доставлен в Москву, где ему и провели операцию.

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