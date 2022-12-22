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Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Дмитрий РогозинФото: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance
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Врачам не удалось извлечь осколок из позвоночника Рогозина

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

Экс-глава Роскосмоса был тяжело ранен при обстреле гостиницы и ресторана в оккупированном Донецке. Вместе с ним пострадал "премьер" "ДНР" Виталий Хоценко.

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Врачи не смогли извлечь осколок из позвоночника бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который получил тяжелые ранения в результате обстрела в оккупированном Донецке. "Рогозин оценивает свое состояние после ранения как удовлетворительное. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины не извлекаем", - сообщил его помощник в четверг, 22 декабря.

Рогозин, который с ноября возглавляет группу военных советников "Царские волки", оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям сепаратистов в Донбассе, был ранен накануне при обстреле гостиницы и ресторана в Донецке, где он отмечал свой день рождения. Об обстоятельствах обстрела Рогозин рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке. "В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто", - написал он.

Вместе с Рогозиным были ранены "премьер-министр " так назывваемой "Донецкой народной республики" Виталий Хоценко и еще несколько человек, находившихся на тот момент в ресторане. Жизни Хоценко, по словам его пресс-секретаря, ничего не угрожает. Депутат Госдумы Алексей Журавлев, который также был на месте обстрела, сообщал об одном погибшем.

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