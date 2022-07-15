Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

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Рогозин покидает "Роскомос" после четырех лет работы, на его место назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации "Роскосмос". Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля в пятницу, 15 июля. На место Рогозина назначен Юрий Борисов, который до этого занимал пост вице-премьера России.
С 2012 по 2018 годы Борисов был заместителем министра обороны России Сергея Шойгу и курировал вопросы перевооружения российской армии, отмечает агентство ТАСС. В правительстве Медведева с 2018 по 2020 годы Борисов курировал работу оборонно-промышленного комплекса.
Рогозин возглавлял "Роскосмос" с мая 2018 года, до этого - с 2011 года - он занимал пост вице-премьера. Какую должность Рогозин займет теперь, неизвестно. По словам источников издания "Медуза", чиновник может перейти на работу в администрацию президента. Рассматриваются несколько возможных направлений, которыми он там займется, утверждают собеседники издания. Среди обсуждаемых вариантов: кураторство над "ДНР" и "ЛНР" и "работа по дипломатической линии".
Во время службы в "Роскосмосе" Рогозин становился героем расследований фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В 2019 году ФБК нашел у Рогозина две дачи общей стоимостью 350 млн рублей. "Это в три раза больше, чем Дмитрий Рогозин мог заработать чиновником за всю свою жизнь", - отмечал тогда Навальный.
Коррупционные скандалы сопровождали и строительство космодрома "Восточный" в Амурской области, которое началось летом 2012 года. С 2014 года по январь 2019 года Генпрокуратура России выявила 17 тысяч нарушений при возведении космодрома, было возбуждено более 140 уголовных дел. В числе выявленных нарушений - затягивание сроков строительства и многомиллиардные хищения бюджетных средств.
Кремль в 2019 году признавал, что из выделенных на строительство космодрома средств более 10 процентов были украдены. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей. Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В 2021 году суд приговорил к срокам до 5,5 лет колонии фигурантов дела.
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