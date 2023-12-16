Как РФ пытается повлиять на исход выборов в парламент Сербии

Россия принимает активное участие в парламентской кампании в Сербии, указывают наблюдатели. При этом, по их мнению, для демонизации ЕС и Запада используется пропаганда в СМИ.

В воскресенье, 17 декабря, в Сербии пройдут досрочные парламентские выборы, а также будут избраны мэры более 60 городов и поселков, которые ушли в отставку после назначения выборов в парламент. О том, как Россия пытается повлиять на исход голосования, у DW.

Некритическое восприятие российской точки зрения

63-летний политик и дипломат Владимир Кршлянин на протяжении десятилетий является одним из самых известных сторонников тесного сотрудничества между его родной Сербией и Россией. Он был одним из высокопоставленных функционеров Социалистической партии Сербии президента Слободана Милошевича, в защиту которого выступал в Гааге на заседаниях Международного трибунала по бывшей Югославии.

В своей книге "Новый мир. Сербия, Россия, Китай - будущее началось", которая была представлена в Белграде в декабре 2023 года, Кршлянин излагает взгляд на мир, популярный среди широких слоев сербского населения. В книге содержится, например, такое высказывание: "Подобно Христу, Россия ведет войну за спасение мира". Или еще: "Есть только две возможности - победа России или уничтожение человечества".

Демонстрация в Белграде в поддержку России, 24 марта 2022 года Фото: VLADIMIR ZIVOJINOVIC/AFP/Getty Images

Подобные тезисы ежедневно звучат в сербских СМИ, зацикленных на России. Два российских госСМИ - Sputnik Serbia и RT Balkan, которые имеют большие редакции в Белграде и отсюда же вещают на соседей Сербии, - являются мощными проводниками точки зрения Москвы. Многие сербские СМИ широко и, как правило, некритически ее ретранслируют.

Как выглядит поддержка Вучича Россией

То, как на самом деле это работает, было недавно продемонстрировано на открытии нового трубопровода из Болгарии в Сербию. Со следующего года по нему будет поступать газ из Азербайджана. Из 85 млн евро, необходимых для реализации проекта, ЕС выделил кандидату на вступление в Евросоюз Сербии 75 млн: 50 млн в качестве дотации и 25 млн в виде кредитов под низкие проценты.

Информация об этом была лишь вскользь упомянута в местных СМИ. А сербская гостелекомпания РТС даже утверждала, что речь идет о российском газе. На фото с церемонии открытия, использованных в публикациях ряда газет, представитель ЕС был полностью заслонен президентом Сербии Александаром Вучичем.

Первые полосы лояльных президенту Вучичу СМИ в Белграде, август 2022 года Фото: Rüdiger Rossig/DW

Россия предпринимает все возможное, чтобы привязать Сербию к себе, указывают наблюдатели. Именно поэтому, по их мнению, Москва и российские госСМИ всячески поддерживают Вучича. Как это происходит, можно было увидеть несколько дней назад, взглянув, например, на заголовок передовицы в белградской газете Informer, которая считается рупором Вучича: "За лживой оппозицией стоят иностранные посольства и Сорос (американский инвестор и филантроп Джордж Сорос. - Ред.)".

В публикации утверждалось, что об этом узнала RT. Придерживающийся правонационалистических позиций журнал Pecat опубликовал в своем последнем номере большой портрет министра иностранных дел России Сергея Лаврова с цитатой "Я забочусь о сербах".

Особенно сильно критикуется Германия

Многие сербские масс-медиа увлечены темой братства по оружию с Россией во время Первой и Второй мировых войн. Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко - постоянный гость сербских СМИ - утверждает, что Запад действует в Косово и в Украине по одной и той же схеме.

Вопрос Косово сообща представляется российскими и сербскими СМИ как туз в рукаве Белграда: Россия (и Китай), как следует из таких публикаций, являются в Совете Безопасности ООН гарантами того, что Белград и далее может продолжать претендовать на Косово, которое населено почти только албанцами и отделилось от Сербии. В противоположность этому Запад якобы хочет раз и навсегда отсоединить этот бывший сербский край от Белграда.

"Косово - это Сербия, Крым - это Россия". Граффити в Северной Митровице на севере Косово, где большинство составляют сербы Фото: Keno Verseck/DW

В ходе избирательной кампании в Сербии Россия также позиционирует себя в качестве реальной альтернативы Западу. "Западные хозяева НАТО переходят в тотальное наступление и приказывают Сербии окончательно встать на колени и сдаться", - написал несколько дней назад Sputnik Serbia. И огромное число местных СМИ растиражировали эту публикацию.

Российские и сербские массмедиа вновь и вновь обвиняют в особенности Германию в том, что она хочет совершить переворот в Сербии. Когда министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) недавно раскритиковала националистические акценты, звучащие в процессе парламентской кампании, ее обвинили в "грубом вмешательстве в выборы". Немецкие политики "говорят о блестящем будущем ЕС, в то время как они расчленяют сербское государство", отмечалось в одной из публикаций, которая касалась Косово.

Москва как противовес Западу

Александар Вучич, который до мая 2023 года более десяти лет оставался лидером Сербской прогрессивной партии (СПП), практически в одиночку организует ее предвыборную кампанию, хотя по конституции президент не имеет права поддерживать ту или иную партию. При этом Вучич благодарит Россию за поддержку и клянется ей в верности.

"Я боролся за то, чтобы дружба с Россией, которую мы укрепляли десятилетиями, не была разрушена в одночасье", - заявил он, имея в виду свой упорный отказ вводить санкции против Москвы, хотя Сербия является кандидатом на вступление в ЕС. В конце концов, русские - "наши давние друзья", подчеркнул Вучич. С другой стороны, подконтрольные президенту сербские СМИ постоянно распространяют информацию о том, что западные страны финансируют местную оппозицию, чтобы свергнуть его.

В Сербии пророссийские позиции встречаются на каждом шагу, они популярны, но это виртуальный мир, который создают и поддерживают СМИ. При этом в действительности страна имеет гораздо более тесные экономические связи с Западом, чем с Россией. Две трети торгового оборота приходится на ЕС, оттуда же поступает и большая часть иностранных инвестиций. И никому здесь, указывают эксперты, не придет в голову искать работу в России или идти учиться в российском вузе - когда речь идет о личном будущем и благополучии выбор подавляющим большинством делается только в пользу Запада, предпочтительнее всего в лице Австрии и Германии.

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