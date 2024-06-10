Кренит вправо, но центр держится. Как прошли выборы в ЕС

Крайне правые партии ударили по лидерам в Париже и Берлине, но не смогли подорвать центристское большинство в Европарламенте.

Значительные успехи крайне правых партий во Франции и Германии не смогли подорвать центристское большинство в Европейском парламенте - таковы результаты общеевропейских выборов, прошедших в воскресенье, 9 июня. Таким образом, нынешняя глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) может остаться на этом посту до 2029 года.

"Мы победили на европейских выборах. Мы - несомненно, самая сильная партия. Мы - якорь стабильности, - заявила она журналистам, собравшимся в Европарламенте в Брюсселе, как только появились предварительные результаты выборов. - Центр держится".

Ее правоцентристская группа в Европарламенте - Европейская народная партия (ЕНП) - получила 191 из 720 мест, согласно официальным прогнозам всех 27 стран ЕС. На втором месте оказалась несколько ослабленная левоцентристская группа социалистов и демократов, получившая 135 кресел, за ней следует резко сдавшая позиции либеральная группа Renew с 83 местами.

"Мы построим бастион против крайних левых и правых", - сказала 65-летняя фон дер Ляйен сторонникам ЕНП на другом мероприятии в начале вечера, намекая на левоцентристские и либеральные партии, с которыми ей предстоит сотрудничать, если она надеется и дальше продвигать свою программу.

И хотя череда ошеломляющих успехов правопопулистских партий "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Партии свободы Австрии и "Альтернативы для Германии" (АдГ) не привела к резкому изменению политического ландшафта Евросоюза, в его законодательных органах отныне будет заседать больше крайне правых депутатов, чем когда-либо, а значит, к ним придется прислушиваться.

Сенсация в Париже: парламент распущен

После четырех дней голосования, в котором приняли участие почти 180 миллионов человек в 27 странах Евросоюза, главный шок ночи с 9 на 10 июня пришел из Парижа, где президент Эмманюэль Макрон еще до подведения окончательных официальных итогов объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в своей стране. Его центристская проевропейская партия "Возрождение" набрала всего 15 процентов голосов и была разгромлена крайне правым "Национальным объединением", набравшим более 30 процентов голосов французов.

"Я решил вернуть вам право выбора нашего парламентского будущего путем голосования. Поэтому я распускаю Национальное собрание, - заявил Макрон в обращении к нации. - Крайне правые партии... продвигаются повсюду на континенте. Это ситуация, с которой я не могу смириться".

Этот рискованный шаг для Макрона, который, очевидно, пытается вернуть контроль над страной. Французские избиратели вновь придут на избирательные участки 30 июня и 7 июля, всего за несколько недель до начала Олимпийских игр в Париже. Позиция самого Макрона пока технически безопасна, поскольку он был переизбран на пост президента в 2022 году, опередив кандидатку от "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Крайне правые ликуют, но пока порознь

В Париже Ле Пен немедленно приветствовала заявление Макрона. "Мы готовы взять власть в свои руки, если французы окажут нам доверие на этих выборах, - заявила она. - Мы готовы преобразовать страну, защитить интересы французов, остановить массовую миграцию". Ожидается, что именно она вновь будет участвовать в президентских выборах 2027 года, хотя "Национальное объединение" возглавляет 28-летний депутат Европарламента Жордан Барделла.

Повод для радости был и у обеих правоконсервативных групп Европарламента - Европейских консерваторов и реформистов и "Идентичности и демократии", хотя прирост у них оказался более скромным, чем они рассчитывали. Они получили 71 и 58 мест соответственно. Кроме того, по прогнозам, 14 мест в Европарламенте получит правопопулистская АдГ, которая, несмотря на череду скандалов, стала второй по величине силой в Германии после партии фон дер Ляйен ХДС.

Сопредседатели АдГ Алис Вайдель и Тино Хрупалла Фото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Однако АдГ можно назвать политически бездомной партией в Брюсселе: ее исключили из группы "Идентичность и демократия" после того, как основного кандидата Максимилиана Кра (Maximilian Krah) обвинили в содействии российскому влиянию, а его парламентского помощника - в шпионаже в пользу Китая. Подлили масла в огонь и его неоднозначные комментарии о войсках СС, разозлив, в частности, его союзницу Ле Пен.

Вопрос о том, способны ли крайне правые сформировать широкую коалицию, чтобы максимально усилить свое влияние, станет одним из самых острых в ближайшие недели.

"Главные победители этих выборов - две радикально правые группы, - прокомментировал DW аналитик Европейского совета по международным отношениям Павел Зерка. - В совокупности, включая такие внефракционные партии, как АдГ и ФИДЕС, они, похоже, близки к тому, чтобы преодолеть порог в одну треть мест, что позволит им препятствовать принятию законов Европарламентом".

В последние недели на создании широкой коалиции настаивает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Ее партия "Братья Италии" вышла на первое место в стране. Между тем бывший премьер-министр Польши, лидер партии "Право и справедливость" Матеуш Моравецкий заявил DW, что его партия не поддержит кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Зеленые потерпели фиаско

В Германии партия канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) СДПГ заняла третье место, показав худший результат за всю историю выборов в ЕС. Один из ее младших партнеров по федеральному коалиционному правительству, "зеленые", также потерпели тяжелое поражение, потеряв 10 из 25 мест в Европарламенте. Это общеевропейская тенденция: по всему Евросоюзу партии "зеленых" не смогли удержаться на волне популярности 2019 года, поэтому в общей сложности они потеряют 18 мест, сохранив 53.

Один из лидеров европарламентской группы "зеленых" нидерландец Бас Эйкхаут выразил надежду, что его партия все же сможет войти в состав коалиции большинства в парламенте. "Единственная надежная, стабильная демократическая коалиция возможна только с "зелеными", - заявил он журналистам, предупредив, что на кону - будущее климатической политики Евросоюза.

Занявшая второе место парламентская группа Прогрессивный альянс социалистов и демократов продемонстрировала готовность работать с фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии. "Совершенно очевидно, что мы открыты для тесного сотрудничества со всеми демократическими силами в этом парламенте", - заявил ведущий кандидат этой группы люксембуржец Николас Шмит. В то же время не секрет, что политические оппоненты фон дер Ляйен, среди которых и альянс социал-демократов, обвиняют ее в том, что она обхаживает правые силы, пытаясь заручиться их поддержкой во время своей предвыборной кампании.

В ближайшие недели глава Еврокомиссии из Германии будет добиваться, чтобы большинство евродепутатов утвердили ее на второй срок. Учитывая предварительные итоги выборов, ее шансы возросли, но переизбрание не будет простым.

Что дальше?

По мнению аналитика Европейского совета по международным отношениям Павла Зерки, "главный урок этой ночи заключается в том, что выборы в Европарламент могут иметь большое значение для национальной политики стран-членов ЕС".

Он указал на объявление Макрона о скорых выборах, а также на внезапную отставку премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, чья нидерландскоязычная либеральная партия Open VLD, судя по опросам, показала плохой результат по сравнению с фламандскими сепаратистскими силами на национальных выборах.

В целом эта предвыборная гонка прошла на фоне постоянных предупреждений о дезинформации в соцсетях и ряда нападений на политиков всего спектра, самым жестоким из которых было покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Голосование в 27 странах Евросоюза завершилось в 23.00 вечера по центральноевропейскому времени в воскресенье, 9 июня. Прогнозы, представленные Европарламентом, могут быть пересмотрены до окончательного подсчета голосов. Но они положат начало периоду напряженных политических торгов и создания альянсов до первой сессии нового парламентского созыва в середине июля.