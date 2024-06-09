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Макрон распустил парламент Франции после европейских выборов

Ольга Лебедева
9 июня 2024 г.

На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла правопопулистская партия "Национальное объединение", набравшая вдвое больше голосов, чем правящая партия "Ренессанс".

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль МакронФото: Jana Rodenbusch/Pool Photo /picture alliance

После поражения центристского лагеря на выборах в Европарламент во Франции президент страны Эмманюэль Макрон распустил нижнюю палату парламента. "Я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Я распускаю Национальную ассамблею", - заявил он вечером в воскресенье, 9 июня. 

Внеочередные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня, сообщил Макрон. По его словам, тем самым он намерен предоставить французам право решить будущее парламента посредством выборов. "Это решение серьезное и трудное, но прежде всего оно является актом доверия", - добавил он.

Правые популисты победили во Франции на европейских выборах

На выборах в Европарламент во Франции уверенную победу одержала правопопулистская партия "Национальное объединение", основанная Марин Ле Пен. По данным экзитполов, она набрала около 32% голосов, в то время как правящая партия "Ренессанс" - около 15%. Третье место, по прогнозам, заняла Французская социалистическая партия с результатом около  14%.

Между тем, в целом среди 27 стран ЕС сильнейшей политической силой, вероятно, стал альянс право-центристских партий. Европейская народная партия (ЕНП) может получить 176 мест в Европарламенте - почти столько же, как и после выборов 2019 года, сообщила немецкая общественная медиакомпания ARD со ссылкой на предварительные неофициальные итоги и экзитполы после завершения голосования.

Второй по численности депутатов силой Европарламента останутся социал-демократы. По прогнозу ARD, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (СиД) получит 134 места, что на 5 меньше, чем во время предыдущего легислатурного периода. Третий результат - у либеральной фракции "Обновляя Европу", которой достанется 87 мест (на 15 меньше, чем ранее). Правые националисты из фракции "Идентичность и демократия" могут получить 70 мест (+21 место).

В ФРГ у правых популистов - второе место

В Германии правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), согласно данным экзитполов, набрали 16,5%, заняв второе место.

В последний день выборов в Европарламент - 9 июня - голосование прошло в 21 из 27 странах ЕС. В нескольких странах выборы уже прошли в предыдущие дни. В частности, 8 июня проголосовали избиратели в Словакии, Латвии и на Мальте, а также началось голосование в Италии. Право участия в выборах 720 депутатов Европарламента имеют в общей сложности почти 360 млн избирателей, в том числе почти 65 млн немцев.

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